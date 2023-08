Salma Hayek demuestra que el rojo es el color más chic para pedicure después de los 50

Salma Hayek es una de las actrices más queridas a nivel mundial, pero también uno de los referentes de moda y estilo más icónicos para mujeres de más de 50 años, pues la famosa de origen mexicano sabe cómo lograr los looks más trendy, pero también sigue todas las tendencias de moda y belleza con los que se mantiene joven y radiante. En una de sus últimas demostraciones apostó por un pedicure de infarto y que es magnífico para la transición del verano al otoño.

¿Qué color de uñas me favorece a los 50 años?

El color más chic, femenino y que nunca pasará de moda es el rojo y es magnífico para llevarlo en el pedicure para robarse todas las miradas al usar sandalias en las últimas semanas del verano, pero también para llevar todo tipo de looks que van desde los atuendos más elegantes de oficina y aquellos más relajados en traje de baño. Al menos así lo demostró Salma Hayek en su nueva cátedra de tendencias de belleza.

La famosa se despide del verano con este colorido pedicure. (Foto: IG @salmahayek)

Así que si estabas buscando ideas para renovar tu pedicure no hay mejor alternativa que el diseño de uñas de pies de la actriz de "Eternals" con el que se coronó como la más bella y también dejó en claro todos los beneficios que el color rojo tiene después de los 50 años. Uno de los primeros detalles que se debe de tener en cuenta es que no cualquiera lleva este tono tan atractivo a la vista y es por ello que en la imagen se refleja el de una mujer segura de sí misma, poderosa, sexy y femenina.

Por si fuera poco, este tono de esmalte que también se puede llevar en las manos es perfecto para darle un toque de picardía a la imagen gracias a que está relacionado con lo fogoso, el drama o el amor. Asimismo, sus toques de fuerza, peligro y poder logran el balance perfecto para dejarle ver al mundo que eres una mujer independiente.

¡Usa este diseño de uñas para los pies con tus mejores sandalias! (Foto: IG @salmahayek)

Sin embargo y más allá de todo lo anterior es importante destacar que Salma Hayek nos demostró que un pedicure como este es el más chic para las mujeres maduras y que también quieren lucirse con un toque de juventud; mientras que al saber llevar los mejores looks, las uñas de los pies elevarán los outfits al máximo nivel. Entre los detalles que nos ha dejado ver a lo largo de las últimas semanas destaca que las sandalias son un must have del clóset, para hacer lucir el rojo brillante de las uñas.

Pero en sus cátedras de moda, la actriz mexicana también nos ha dejado ver que todas las prendas y de todos los colores son ideales para esta temporada en la que aún se siente el verano, pero sin descuidar las tendencias cálidas del otoño. Así que en estas últimas semanas veraniegas no dudes en llevar bikinis coloridos, vestidos de transparencias o de crochet, o simplemente el look más boho chic que encuentres.

¿Te sumas a esta tendencia? (Foto: IG @salmahayek)

