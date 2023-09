Shakira y Piqué: estas son las romántica fotos que no han eliminado de sus redes

La historia entre Shakira y Gerard Piqué parece que no tiene final debido a que la cantante colombiana sigue recodando su ruptura en la mayoría de temas nuevos, mientras que el ex futbolista del Barcelona ha contestado a varios de sus ataques. A pesar de que personas cercanas a las celebridades aseguran que en estos momentos no tienen una relación muy cordial, algunos de sus fanáticos han notado que aún mantienen románticas fotos juntos en sus redes sociales, pues no las han eliminado.

La cantante de "El Jefe" y el ex defensa de la Selección Española se separaron a principios de junio de 2022, sorprendiendo a sus fanáticos y al mundo del espectáculo, ya que parecían ser una pareja muy sólida. Aunque en un principio aparentaba ser una ruptura amable, poco a poco se fueron destapando los motivos del término de su relación después de más de 10 años juntos, siendo el rumor más fuerte que se trataría de una infidelidad, algo que después confirmó la propia artista.

Shakira y Piqué no tienen una buena relación tras su separación Foto: Especial

Las fotos que aún conservan Shakira y Piqué

A pesar de que ha pasado un año del término de su relación, Shakira aún conversa varias fotos junto a Piqué. Si bien en algunas de las imágenes aparecen sus hijos Milan y Sasha, podría ser compresible que no las elimine de su Feed de Instagram, no obstante, hay otras que son muy románticas en donde le dedica palabras de amor y hasta se encuentran besándose, por lo que varios de sus admiradores han colocado comentarios en el que le piden a la colombiana que las elimine.

Por ejemplo, la última foto que la intérprete de "Antología" tiene con el ex futbolista en su cuenta de la plataforma de Meta, fue una que se tomó para celebrar el 14 de febrero en 2022, "Día de los enamorados". "Feliz día de San Valentin! Happy Valentine’s Day!", se puede leer en la descripción de la postal en la que se observa a "Shak" muy sonriente, mientras que su entonces pareja tiene el rostro pegado, en señal de cariño.

La cantante celebró su último San Valentin poco antes de terminar IG @Shakira

No obstante, la cantante no es la única que aún conserva instantáneas juntos, ya que el empresario y dueño del Kosmos también tiene fotos con ella. Piqué ya tiene una nueva pareja, Clara Chía, a quien presumió por primera vez hace algunos meses en su cuenta de Instagram, en donde dejó ver a sus más de 20 millones de admiradores que no le importan las críticas sobre su relación, sin embargo, muchos notaron que aún tiene las imágenes con Shakira.

La última publicación que el ex defensa del Club Barcelona hizo junto a la intérprete de "Te Felicito" fue en julio del 2021, en la cual colocó "Vibraciones navideñas.. #nofilter" como descripción de la imagen en la que aparece con la colombiana, quien está sonriendo a la cámara. Debido a que es su última foto con la artista, de 46 años, aún hay muchas personas comentándole lo bien que se veía con ella, pero tampoco se ha salvado de los reclamos por supuestamente haberle sido infiel.

Piqué publicó su última foto con Shakira en fue en julio del 2021 IG @3gerardpique

