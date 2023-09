Gerard Piqué en problemas, pide perdón ante polémico reto por el que sus fans podrían ser multados

Gerard Piqué se convirtió una vez más en blanco de la polémica y recibió fuertes críticas en redes sociales por el polémico reto que lanzó a sus seguidores durante una transmisión en vivo, algo por lo que los fans podrían recibir una fuerte multa. El escándalo fue tal que el exfutbolista tuvo que dar la cara y pedir disculpas luego de que lo señalaran de “atentar contra la seguridad pública” con su actitud.

Recientemente el también empresario se vio envuelto en una fuerte controversia con el lanzamiento de “El Jefe”, la nueva canción de Shakira en colaboración con Fuerza Regia en la que lo señalan de haber despedido a la niñera de sus hijos, Lili Melgar, sin haberle pagado indemnización sólo porque descubrió su infidelidad con Clara Chía Martí y haberle informado a la cantante colombiana.

Gerard Piqué pide disculpas tras lanzar polémico reto. Foto: IG @3gerardpique

Gerard Piqué pide perdón

Ahora, un nuevo escándalo provocó que el exfutbolista tuviera que pedir disculpas y es que durante una conexión en vivo con un reportero desde Málaga, donde se disputarán las finales de la Kings y la Queens League, Piqué retó a sus seguidores a meterse a la fuente de la ciudad para obtener entradas dobles gratis. Lo que provocó con alboroto entre quienes no dudaron en hacerlo sin considerar las consecuencias de ello.

Gerard Piqué recibió fuertes críticas debido a que lanzó el desafío a sus seguidores sin considerar que se trata de un sitio protegido y que meterse amerita una multa a la persona que lo hace una por 750 euros, el equivalente a poco más de 13 mil pesos mexicanos. Autoridades condenaron la actitud del empresario y lo señalaron de “atentar contra la seguridad pública” y “falta de civismo”.

Ante esto, el ex de Shakira se vio obligado a pedir perdón: “Sé que no es cívico, pero bueno, que ante todo pues pedir disculpas a alguien si se sintió afectado. Aquí lo hacemos todo con buena fe y a veces no lo hacemos de la mejor manera. Estamos muy contentos de ir a Málaga, mis disculpas al alcalde y a la población de Málaga si se han sentido ofendidos”.

Autoridades condenan actitud de Gerard Piqué por "falta de civismo". Foto: IG @3gerardpique

