Gerard Piqué niega haber despedido a su niñera, Lili Melgar, como dijo Shakira en "El Jefe"

Después de que se diera a conocer que Gerard Piqué despidió a su la niñera de sus hijos, Lili Melgar, al descubrir su infidelidad, esto tras el estreno de "El Jefe", el exfutbolista ya salió a desmentir la versión de la cantante, pues asegura que las cosas no fueron así. Y es que el ahora empresario ha sido duramente criticado, ya que de acuerdo a la canción, terminó el contrato de su empleada sin darle una indemnización por los años que trabajó para la familia.

La cantante colombiana estrenó esta semana su canción "El Jefe", en la que se unió a Fuerza Regida para sumarse a los artistas internacionales que interpretan corridos. Como era de esperarse, el tema tiene algunas indirectas para su ex pareja, ya que además de hablar del papá del ex defensa de la selección Española, también contó la historia de su niñera al decir la línea: "Lili Melgar / Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización".

Piqué desmiente a Shakira tras estreno de "El Jefe"

Tras el lanzamiento y el éxito del sencillo, Piqué reaccionó al tema de Melgar, pues de acuerdo al entorno cercano al dueño del Kosmos, este niega haberla corrido y asegura que fue "ella es la que decide marcharse". La periodista española Lorena Vázquez contactó con personas vinculadas al futbolista, quienes aseguraron que según la versión del ex de Shakira, la niñera decidió viajar con la cantante colombiana a Miami, Florida, lugar en el que ahora reside con sus hijos, Milan y Sasha.

De acuerdo a las fuentes, el empresario está sorprendido al escuchar la canción de la artista, de 46 años, sobre todo porque se dice que no pagó una "indemnización" a la que fue su trabajadora por varios años, sin embargo, él insiste que la que decidió irse a Estados Unidos fue Lili Melgar. Estas nuevas declaraciones han dado mucho de qué hablar, pues mientras algunas personas apoyan al ex defensa, otros afirman que debió pagarle una retribución.

Shakira incluyó a su niñera en el video de "El Jefe" Foto: Especial

Por otra parte, la periodista informó que Gerard Piqué podría estar viajando en los próximos días a Miami para ver a sus hijos, esto para cumplir con el acuerdo de convivencia que tiene tras la separación de Shakira. El exintegrante del Club Barcelona acaba de regresar de unas vacaciones con su novia Clara Chía en Croacia, en donde se dejaron ver muy románticos, demostrando que están en uno de sus mejores momentos, a pesar de las críticas de la gente.

