Victoria Ruffo está dispuesta a salir en De viaje con los Derbez: "no creo que Eugenio me quiera ahí"

Victoria Ruffo aseguró que estaría dispuesta a salir en la nueva temporada del reality “De viaje con los Derbez” pero ve un gran impedimento para lograrlo y se trata de Eugenio Derbez, su expareja y padre de su hijo José Eduardo Derbez con quien ha tenido una relación de altas y bajas a través de los años.

Al ser cuestionada por un reportero para el programa “Despierta América” sobre si participaría en el programa de televisión dijo que ella lo haría encantada “ya les dije que yo estoy dispuesta, creo que su papá lo está pensando” y que no tendría ningún reparo en hacerlo pero cree que su expareja y padre de su hijo José Eduardo Derbez si podría tener inconvenientes.

“Creo que su papá va a decir que no porque no creo que me quiera ahí, pero yo encantada de la vida”, afirmó Victoria Ruffo.