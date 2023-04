"Siempre ha sido imprudente": Victoria Ruffo habla de Eugenio Derbez, dice que hay cosas que "limpiar"

Este lunes 24 de abril, la primera actriz, Victoria Ruffo se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que le mandó un contundente mensaje a su expareja sentimental, Eugenio Derbez, que no pasó desapercibido para nadie.

Sin guardarse nada, la protagonista de telenovelas como "Corona de lágrimas" y "La madrastra" le respondió a Eugenio Derbez, quien hace una semana confesó que le envió sus condolencias a su expareja después del lamentable fallecimiento de su madre.

Hace unos días, distintos medios de la farándula compartieron que Eugenio Derbez le hizo llegar sus condolencias a Victoria Ruffo por medio del hijo que tienen en común, José Eduardo Derbez. El creador de "La Familia P.Luche" aseguró que no quiso ser imprudente.

En este sentido, Victoria Ruffo, una de las actrices más famosas en México, fue cuestionada sobre si recibió el mensaje que le envió su expareja, Eugenio Derbez. De manera contundente dijo que su hijo, José Eduardo Derbez, no le dijo nada.

"No me dijo nada. Qué poca abuela", dijo Victoria Ruffo después de que no recibió el mensaje de su ex.