¿Papá celoso? así reaccionó Alan Tacher al coqueteo de Lucerito Mijares hacia su hijo

Recientemente, Lucerito Mijares admitió en una entrevista que le gusta el hijo mayor de Alan Tacher, Alex; la cantante mencionó algunas palabras coquetas y lo "invitó" a contactarla. No pasó mucho tiempo para que el conductor de Despierta América contestara a las declaraciones de la joven cantante y para sorpresa de muchos, se dijo dispuesto a que se conocieran y declaró que su primogénito es un gran partido para cualquiera.

Hace unos días, la hija de Lucero y Manuel Mijares asistió a una entrevista con Anette Cuburu, quien le preguntó si estaba interesada en tener un novio, la actriz de teatro musical dijo que tiene varios crushes, entre ellos Javier Poza y el joven Alex. “Lo vi en Instagram y dije: ‘¡Ay, está mono! ¿Qué le pasó?’. (Es) muy guapo. El hijo de Alan Tacher, se llama Alex, muy guapo, creo que tiene 20 añitos, entonces: ‘Alexito, repórtate’”, indicó la cantante, de 18 años, con su peculiar sentido del humor.

La joven mencionó que Alex es guapo Foto: Cuartoscuro

Alan Tacher aprueba a Lucerito Mijares para su hijo Alex

Después de que la hija de "La Novia de América" declarara su "amor" a Alex, Alan Tacher mencionó que lo tomó por sorpresa, sin embargo, se dijo dispuesto a que haya un encuentro entre los dos jóvenes. “Hasta rojo me puse, esa no me la sabía… ¡qué barbaridad!... pues me estoy reportando mi Lucero, deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo Alex que está estudiando allá y por supuesto, me encantaría formar parte”, expresó el conductor de televisión, que estaba muy emocionado.

El presentador también se tomó con mucho humor la situación, pues hasta bromeó sobre el futuro de los jóvenes, el cual podría terminar en una majestuosa boda como la que Lucero y Mijares. “Imagínate, así como cuando se casaron Mijares y Lucero, que se case Alex y Lucerito… ¡y la televisamos papá!… se casarían aquí en Cuernavaca, agarramos paquete”, mencionó.

Alan Tacher tiene un hijo llamado Alex IG @alantacher

Tacher indicó que quiere a Lucerito como si fuera parte de su familia, por lo que no le importaría unirse con la dinastía de los intérpretes del "Privilegio de Amar". “Imagínate, ¡qué increíble!, ¡qué emoción!, a Lucero te quiero como si fueras mi sobrina, hay mucho cariño para ella y para toda su familia", destacó el conductor de la cadena estadounidense, quien destacó que su hijo es un buen partido.

"Lucerito lo digo en serio, le voy a decir a Alex, sería un honor, sería un placer, la verdad es que Alex es un muy buen partido, es mi hijo ¿qué puedo decirte?, y Lucero es una niña extraordinaria también. Así que… ¿por qué no unimos… dinastía? .... La dinastía Tacher Mijares”, finalizó el conductor con buen ánimo ante la idea de que las dos familias se junten, aunque hay que ver cuál es la reacción del joven estudiante.

El conductor destacó que su hijo es un buen partido IG @alantacher

SIGUE LEYENDO

Lucerito Mijares da detalles del divorcio de sus papás Lucero y Mijares: "pensaron que eran la pareja perfecta"

Lucerito Mijares rompe el silencio tras la bofetada que le dio a su mamá: VIDEO