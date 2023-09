¿Quién es Lili Melgar? La mujer a la que Shakira dedica “El jefe” su nueva canción con Fuerza Regida

Siguen los estrenos en el regional mexciano, esta vez, una de las colaboraciones más esperadas de los últimos días se trata de “El Jefe”, tema con el que Shakira debutó en los corridos tumbados junto a la agrupación Fuerza Regida.

Y aunque todos pensamos que la venganza de Shakira en contra de su ex Gerard Piqué y los padres había terminado, vaya sorpresa que nos llevamos al escuchar esta nueva canción en donde la colombiana hace una breve mención de su ex suegro, pero sobre todo hace un homenaje a Lili Melgar, quien fuera la niñera de sus hijos.

¿Quién es Lili Melgar y por qué Shakira le dedicó “El Jefe”?

Diversos portales, aseguran que Lili Melgar es la ex niñera de Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué pero más que la encargada de cuidar y estar al pendiente de los hijos de la colombiana, esta mujer fue la responsable de abrirle los ojos a la cantante respecto a la infidelidad del exfutbolista.

Así como lo lees, Lili Melgar pudo haberle contado a Shakira todo acerca del engaño de Piqué con Clara Chía, lo que provocaría la furia del ahora empresario español y a modo de venganza la despidió sin ningún tipo de indemnización.

Aquí se puede apreciar a Lili al cuidado de unos de los hijos de Shakira.

Foto: "X" @JuniorDiofa24

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", se escucha en “El Jefe”

Luego de que Shakira dice lo antes mencionado, se puede ver a la mujer en cuestión mirar fijamente a la cámara; tras esta aparición seguidores de la barranquillera aplaudieron el homenaje que le hizo a quien cuidó de sus hijos.

Foto: VEVO

Ella es Lili Melgar

Por su parte, la propia Lili en su cuenta de Tiktok agradeció a Shakira por haberla tenido en cuenta en ese nuevo éxito y aunque entre los comentarios pedían que contarán qué es lo que había pasado, la mujer nacida en Bolivia aseguró que no podía hacerlo por respeto.

A través de su cuenta de Tiktok Lili Melgar agradeció a Shakira.

Foto: Tiktok lilimelgar80

¿Sigue trabajando con Shakira?

Además de Lili Melgar, Dariana Melgar, su hija, salió a aplaudir y agradecer el gesto que Shakira tuvo con su madre, al hacerle un homenaje en esta nueva canción.

La joven reveló a través de su cuenta de “X” que su ahora famosa madre, a pesar de todas las injusticias por parte de Gerard Piqué y el padre de éste, Lili Melgar sigue trabajando para Shakira.

La hija de Lili confirmó que su madre sigue trabajando con Shakira.

Foto: "X" @darianamelgar14

¿Shakira también dedicó a su ex suegro esta canción?

Así como en la Music Session #53 la cual Shakira grabó a lado de Bizarrap, la colombiana dedicó un verso a su ex suegra: “"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

En esta ocasión, Shakira no pudo dejar de mencionar a su ex suegro y aunque en el video oficial al momento de decir la frase que presuntamente va dedicada al papá de Gerard Piqué, los integrantes de Fuerza Regida intentaron taparle la boca, esto en alusión a que muchos le han pedido a la colombiana ya no hable más de su ex pareja y los padres de éste.

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura", se escucha en “El Jefe”

Gerard Piqué, con sus padres, Joan y Montse.

Foto: EFE

