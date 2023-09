La exsuegra de Shakira dice que sus nietos ya no la quieren, culpa a la cantante por llevárselos a Miami

Aunque se ha señalado que Gerard Piqué y Shakira decidieron “haces las paces” por el bienestar de sus hijos luego del escándalo por su separación y la infidelidad del exfutoblista con la estudiante Clara Chía, todo indica que no sucede lo mismo con la exsuegra de la cantante, Montserrat Bernabeu, quien se mostraría dolida al ver un cambio en la actitud de sus nietos con ella desde que viven en Miami, algo por lo que culpó a la barranquillera.

El abril pasado la intérprete de “Te Felicito” se mudó a Miami, Florida, con sus hijos, Sasha y Milan, luego de una intensa negociación con Gerard Piqué para firmar un acuerdo de custodia en el que permite la mudanza. Sin embargo, no todos estarían de acuerdo con la resolución entre ellos y así lo dejaría ver la madre del también empresario al notar el drástico cambio de sus nietos durante su última visita a Barcelona por el verano cuando pasaron las vacaciones con su padre.

Shakira se mudó en abril pasado con sus hijos a Miami. Foto: IG @shakira

Una fuente cercana a la familia reveló a la revista “Lecturas” que Monserrat Bernabeu estaría molesta con Shakira por haberse llevado a sus hijos a Miami, pues la última vez que estuvieron juntos Sasha y Milan habrían preferido jugar con su celular gran parte del tiempo que estar con sus abuelos. Además, ya no los llamaron más “Avi” y “Ona” que era como se referían a ellos con cariño, supuestamente prohibido por la cantante colombiana: “Los niños estaban más pendientes del móvil que disfrutar del día y Montse le dijo a Gerard: ‘Para esto ya. No puede ser que no quieran ni ir a la montaña por el teléfono”.

Pleito entre Shakira y su exsuegra

En medio del escándalo por la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía y la canción de Shakira junto a Bizarrap en la que envía fuertes indirectas a su expareja, se reveló un video en el que se deja en evidencia el maltrato que sufriría la también compositora en manos de Montserrat Bernabeu debido a que la toma con fuerza del rostro para intentar silenciarla, esto sin importar la presencia de los medios.

A esto se suman los rumores de una pelea entre la voz de “Ojos así” y su exsuegra en el que ambas se propinaron fuertes golpes en el rostro frente a Gerard Piqué y sus hijos. El motivo sería que Bernabeu fue cómplice en la infidelidad del exfutbolista, así lo dio a conocer la periodista Andrea de los Santos en el medio español Cuore donde detalló más de la discusión.

Laura F, conductora del podcast “Mamarazzis”, sostuvo las declaraciones de la periodista señalando que Montserrat Bernabeu habría acompañado a Shakira mientras lloraba por la indiferencia de su ahora expareja: “Cuando empezó la relación entre Piqué y Clara, se refugiaban en una casa que los padres de él tienen en Cabrils, municipio del Maresme, cercano a Barcelona. Mientras Shakira llevaba en el hombro de su suegra y diciendo: ‘Qué mal lo estoy pasando’, ella era cómplice”.

