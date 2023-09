Exganador de La Academia se transformó en mujer y manda este fuerte mensaje a su hijo

Uno de los reality shows más exitosos en la historia de la televisión mexicana es La Academia, un concurso de canto que ha sido sintonizado por millones de personas y recientemente cumplió 20 años de su estreno. A pesar de su longevidad, el programa tuvo un elevado éxito en su última generación en 2022.

Dentro de este reality transmitido por la señal de TV Azteca recientemente salió a relucir un exganador y concursante que formó parte de la primera generación, nos referimos a Yahir, quien en "La Academia 20 años" se consolidó como el conductor, lo que sin duda atrajo millones de miradas a él.

Yahir vestido como "La tesorito". Foto: Archivo

El exacademico que se dio a conocer en 2002 como participante de este reality show de canto y se coronó como el cuarto ganador de la competencia en su generación, causó furor luego de que se caracterizó de mujer para un concurso, específicamente como "La tesorito", sin duda un momento sumamente recordado por sus fans, quienes ahora han vuelto a voltear a ver a Yahir debido a que ahora está en el centro de los reflectores por haber hecho fuertes declaraciones respecto a la relación que tiene con su hijo Tristan.

Yahir manda está distanciado de su hijo Tristan

Como es de conocimiento público, la relación entre Yahir y su hijo Tristan ha estado llena de polémicas pues el cantante surgido de no está de acuerdo con la orientación sexual de su hijo, quien también recientemente incursionó en la generación de contenido para adultos en OnlyFans y ha experimentado problemas de adicciones.

No obstante, el conductor de "La Academia 20 años" aseguró que no quisiera que le pase nada a su polémico hijo, pues no quisiera pasar por lo la situación de Maribel Guardia, quien hace un par de meses sufrió el lamentable fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

El exacademico y su hijo Tristan. Foto IG @YAHIR

Yahir manda mensaje a su primogénito

De acuerdo con lo publicado por People en Español, el cantante fue abordado recientemente mientras acudía a ver la obra Vaselina, momento en el cual declaró a medios que no tiene comunicación con su hijo, algo que lamenta pero aprovecho la lente de los medios para mandar un mensaje a su hijo, en donde asegura que le gustaría verlo e invitarlo a ver esta primera temporada de la obra de teatro protagonizada por él mismo al lado de artistas como Erik Rubín.

"Como que de repente sí (nos hablamos) como que de repente no. Él trae sus proyectos y yo los míos. Y no nos hemos visto mucho además, pero creo que lo importante es que estemos bien ambos y cada quien con sus cosas. Por ahí me enteré que está produciendo y que está muy bien, y todo. Y me da mucho gusto (...) Espero verlo antes de que termine esta primera temporada", puntualizó el exganador de La Academia.

fal

SEGUIR LEYENDO:

Yahir revela que casi pierde la vida ahogado en el Mar de Cortés, se metió al agua por un reloj

Yahir no apoya a su hijo Tristán Othon tras abrir OnlyFans: "No lo puedo aceptar así"