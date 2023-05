Yahir revela que casi pierde la vida ahogado en el Mar de Cortés, se metió al agua por un reloj

El ex académico Yahir dejó con la boca abierta a propios y extraños tras confesar que casi muere ahogado en el Mar de Cortés, en Sonora, donde radica. Resulta que se metió para buscar un reloj que se le había caído, pero no contó con que los barcos que estaban en los muelles le impedirían salir a flote, lo cual generó una experiencia angustiante bajo el agua.

"Me metí a bucear de noche y topé en un barco. No podía salir, era un barco muy grande. Me metí de noche porque estaba buscando un reloj que se me cayó y no podía salir, estaba en los muelles y buscaba escapes y no podía. Tenía que mantener la calma, pero sí me las vi muy duras y las personas que estaban afuera esperándome, ni enterados, nunca les dije nada. Baje solo hasta que encontré un hueco, pero la desesperación fue terrible, muy grande", reveló el cantante en entrevista para el programa Ventaneando.

Yahir calculó que estuvo en el agua cerca de 20 minutos buscando su reloj, mismo que nunca encontró. Sin embargo, para su buena suerte, un buzo que se quedó con esa tarea sí dio con el objeto con ayuda de la luz del día; él tuvo que viajar a la Ciudad de México por asuntos de trabajo. De igual forma señaló que nunca se había metido al agua en el muelle y de noche, algo que con toda seguridad no volverá a hacer.

Al ser una experiencia aterradora, pero al final una anécdota que se quedará para la posteridad, Yahir reveló otras más que ha vivido en el mismo lugar, como un numeroso grupo de delfines que pudo divisar. Incluso, mencionó que pudo grabarlos con su cámara para que le crean y no piensen que está inventando como Martha Higareda con sus historias inverosímiles.

El talento de Yahir lo ha llevado a posicionarse como uno de los artistas más destacados en el mundo del espectáculo por lo que no es una sorpresa que tenga diversos proyectos como la puesta "Mentiras" a lado de María León, "Vaselina" que está próximo a estrenarse y en los 2000s Pop Tour en agosto en la Arena Ciudad de México.