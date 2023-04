Yahir se reconcilió con su hijo Tristán Othón tras abrir su cuenta de OnlyFans

Tristán Othón confirmó que se reconcilió con Yahir, quien lo había rechazado después de que abrió su cuenta de OnlyFans y tenía problemas con las adicciones. El hijo del cantante habló con un medio de comunicación con el que se sinceró y reveló cómo fue este acercamiento con el ex integrante de La Academia, que había manifestado previamente que no quería tener contacto con su primogénito debido a que estaba perdiendo el rumbo de su vida.

El hijo del intérprete de "La Locura" dio una entrevista para Ventaneando en la que se sinceró por completo y dijo que buscó a su papá después de estar un año distanciados. Narró que este acercamiento se suscitó el pasado 21 de marzo, cuando fue el cumpleaños de Yahir, quien dijo que en un principio no le contestaba las llamadas, pero después de varios intentos por fin se contactó con él y entre lágrimas le dijo que deseaba abrazarlo.

“Yo estaba bien triste porque era el primer año en que no me contestaba el cel. Yo quería felicitarlo así que logré hablar con él después de tanto tiempo, me dijo: ‘¿Cómo estás?, ya vi que andas haciendo cosas’ y eso me hizo llorar bien cabr*n. Toda la llamada le platiqué llorando un ‘Papá, te quiero abrazar’... Yo lo quiero desde que nací y así lo haré hasta que me muera, es mi padre, lo adoro con todo mi corazón y siempre he dicho que es mi héroe”, inició Tristán.

Tristán Othón revela por qué abrió OnlyFans

El joven, que también quiere comenzar una carrera en la música, reveló que su papá se alejó de él debido a que eligió otro camino, sin embargo, tanto él como su mamá lo han apoyado, sobre todo para recuperarse de las adicciones, en las cuales cayó cuando no sabía qué hacer con su vida, no obstante, aseguró que ya está superando esa etapa y que ahora está enfocado en sus proyectos artísticos.

“No es que no me oye, sólo que tomé un camino diferente. Yo ya no puedo darme el lujo de estarme despertando tarde, de ser indisciplinado y aparte estar en sustancias. No, al contrario yo quiero ser un músico y estoy luchando por ello. Esos problemas ya los dejé atrás y es algo que ahora no me causa ningún tipo de conflicto”, destacó Tristán Othón, quien también manifestó sus deseos de hacer una colaboración con Yahir, quien ya es una estrella consolidada en el medio desde que salió de La Academia.

IG @tristan_gss

Sobre los motivos que lo llevaron a abrir una cuenta de OnlyFans, el hijo del ex académico confesó que fue porque tenía problemas económicos, así como fuertes deudas que lo hicieron pensar que esta era una buena opción para generar recursos: “Surgió por el hecho de que yo tenía que sobrevivir, no tenía dónde vivir o con qué pagar deudas, por eso dije: ‘Sabes que, yo me amo a mí mismo, estoy seguro de mí mismo lo voy a hacer un rato’. Al final eso fue un impulso y yo no digo que esté mal o bien, simplemente es como cada quien lo ve”.

Finalmente, confesó que además de reconciliarse con su papá y dejar las adicciones, actualmente tiene una relación de tres meses con su representante artístico, el cual le dio una oportunidad. Tristán Othón no tiene pena de ser parte de la comunidad LGBTTTIQA+, por lo que contó su experiencia ante las cámaras del programa de Tv Azteca.

SIGUE LEYENDO:

Tristán aún consume drogas a pesar de que Yahir lo negó; VIDEO levanta sospechas