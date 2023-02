Yahir no apoya a su hijo Tristán Othon tras abrir OnlyFans: "No lo puedo aceptar así"

Todo parece indicar que la relación entre Yahir y su hijo Tristán Othón no ha mejorado, pues recientemente reveló que no apoya su decisión de abrir una cuenta de OnlyFans, en donde se comparte contenido para mayores de edad. En una entrevista con medios de comunicación, el cantante destacó que hasta el momento sigue distanciado, pero no puede aceptar que elija el "camino fácil", así que aunque esta situación lo ponga triste, seguirán alejados.

El ex concursante de La Academia se encontró con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde volvió a ser cuestionado sobre cómo se encuentra la relación con su hijo. Aunque el intérprete de "La Locura" ya había dicho que no volvería a hablar de su primogénito, quien siempre se encuentra en medio de la polémica, esta vez dijo que no apoya las decisiones que ha tomado últimamente, ya que no sólo reabrió su cuenta en la plataforma de contenido exclusivo, sino que sigue consumiendo drogas.

Yahir no acepta a su hijo Tristán Othón

El intérprete y miembro de los "2000's Pop Tour" resaltó que aún está distanciado de su hijo, y aunque es una situación difícil, indicó que tiene que dejar vivir a Tristán, de 24 años, quien en el último par de años ha dado de qué hablar debido a sus escándalos, pues es bien sabido que no ha podido rehabilitarse del consumo de drogas, y aunque al principio Yahir lo intentó ayudar, ahora ha tomado la decisión de alejarse.

"Yo no lo apoyo, con todo este tema OnlyFans, con el tema de las drogas. De hecho es por lo que estamos distanciados. Es triste, no lo puedo negar, pero también soltar es importante y mi hijo tiene que vivir lo que quiere vivir", destacó ante las cámaras de Venga la Alegría el cantante, quien se mostró preocupado por su primogénito, a quien aseguró le tiene mucho cariño: "Quiero a mi hijo, lo quiero conmigo, no lo quiero en otro lado".

El también conductor de "La Academia 20 años" destacó que no quiere que Tristán Othón tome el "camino fácil", por eso actualmente no lo está apoyando en sus decisiones. "Y no agarrar el camino fácil 'a bueno si no me aceptan como soy y agarro camino', simplemente no lo puedo aceptar así. Mi hijo es otro en una situación", destacó Yahir, quien lamentablemente no ha resuelto sus diferencias con su primogénito, quien sigue con su vida llena de excesos.

Tristán Othón tiene un problema de consumo de drogas Foto: Especial

En la misma entrevista, Yahir dejó de lado su vida personal para hablar sobre sus proyectos como el "2000's Pop Tour", en donde comparte escenario con Belinda, quien ha sido acusada de tener actitudes de diva al no querer colaborar con sus compañeros, sin embargo, el cantante salió en su defensa y negó estos rumores. "Sí está cantando con varios. Belinda está increíble, la quiero mucho", resaltó el artista, que quiere dejar atrás sus problemas familiares para enfocarse en su carrera.

SIGUE LEYENDO:

Tristán, hijo de Yahir manda contundente mensaje a la gente que opina de su vida