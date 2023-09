Charito Ruíz no se queda callada tras acusaciones de Lupita D'Alessio, ¿confirma infidelidad de Ernesto D'Alessio?

Charito Ruíz rompió el silencio en su cuenta de Instagram luego de las polémicas declaraciones de Lupita D'Alessio, madre de su expareja Ernesto D'Alessio, quien aseguró que el motivo de la separación de su hijo y su exnuera fue una infidelidad no perdonada.

La influencer compartió un video titulado "Siguiendo los Trends... Un poquito de humor siempre cae bien" pero lo que más llamó la atención es que decidió cantar la canción “Según Quién” interpretada por Carín León y Maluma, la cual habla de una persona que logró superar una infidelidad y ya tiene otra pareja.

“Quién pu... te dijo que aún te lloro. Ni que fueras monedita de oro. Ta gue... yo que te di mi todo, y tú me pusiste los del toro”, es la parte que entona la expareja de Ernesto D'Alessio e incluso al final de la frase se pone unos cuernos en la frente, con lo que para muchos estaría confirmando que si hubo infidelidad en su matrimonio.

No es la primera vez que Charito ocupa una canción de Carín León, anteriormente ya había posteado fragmentos similares, otra parte de la letra de la misma canción dice "no te creas tan importante, las cosas ya no son como antes, hace mucho que yo ya te olvidé".

¿Charito Ruíz estrena romance?

Anteriormente su cuenta de Instagram también fue noticia debido a que posteó una fotografía donde apareció con otro hombre y enseguida sus seguidores entendieron que ya había empezado una nueva relación, pero ella después edito el pie de foto y aclaró que se trataba de un buen amigo, pero más tarde decidió eliminar su post.

Lupita D'alessio revela el motivo del divorcio de su hijo, Ernesto D'alessio y Charito

Lupita D'alessio hizo estallar las redes sociales cuando concedió una entrevista en la que habló sobre el sorpresivo divorcio de su hijo y con la sinceridad que la caracteriza dijo que Ernesto le fue infiel a su esposa, que decidieron intentarlo pero que al parecer ella no pudo perdonar ni olvidar y dio a entender que le reprochaba constantemente.

“Tú no tienes porque aguantar que te pisoteen, que te maltraten, que te hablen feo, no tiene porque Ernesto, el error lo hiciste, el error pasó. ¿Te perdonan y luego te condenan? no está padre”, declaró Lupita D'alessio.

