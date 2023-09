¡JLo, no veas esto! Captan a Ben Affleck muy cariñoso con Jennifer Garner

Esto no le va a gustar nada a Jennifer López. Hace unos días, Ben Affleck fue captado de manera muy cariñosa con Jennifer Garner y, sin duda, esto ha encendido las alarmas. Millones de fans se han comenzado a preguntar, ¿dónde estaba la ‘diva del Bronx’ en ese momento? Las redes sociales ya crearon cientos de teorías sobre el fin de la relación entre la cantante y el actor.

Page Six se encargó de hacer públicas estas imágenes donde podemos ver a los ex esposos compartiendo un abrazo afectuoso dentro del auto de Affleck. Garner se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero del vehículo del actor para compartir un cálido abrazo con su ex. Además, se aprecia a Ben inclinándose hacia el hombro de la madre de su hija antes de que ella descendiera del vehículo.

Sin embargo, nada sería lo que parece, ya que los actores no estaban solos, pues en el asiento del copiloto estaba sentada su hija menor, Seraphina, añadiendo el toque de familia unida a la conmovedora escena. Al parecer, esto se trataría una común reunión entre dos ex esposos que ahora son grandes amigos.

Hasta el momento, Jennifer López, actual esposa de Affleck, no se ha pronunciado sobre las imágenes de su pareja con su ex, pero se sabe que ambas llevarían una relación cordial e incluso se dijo que Garner fue invitada a su boda el año pasado; sin embargo, no pudo asistir por compromisos laborales.

Jennifer López y Ben Affleck forman una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Aunque sus caminos permanecieron alejados durante casi 20 años, los actores coincidieron en la primavera de 2021 y desde entonces han permanecido juntos.

Jennifer López y Ben Affleck forman una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. | Crédito: Instagram.

