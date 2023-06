¿Indirecta para Marc Anthony? JLo comparte reveladora foto de Ben Affleck por el Día del Padre

Las sorpresas por el Día del Padre no han llegado a su fin y es que poco antes de que el domingo llegue a su fin muchos famosos siguen compartiendo sus mejores recuerdos junto a sus progenitores con los mensajes más emotivos en los que el agradecimiento y el amor se notan a simple vista. Entre las figuras que no dejó pasar esta importante fecha, destaca el nombre de JLo, quien no dudó en usar las redes para celebrar a Ben Affleck, quien es su actual pareja y esposo, pero aunque es papá no es el de sus mellizos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jennifer López compartió una serie de fotos junto al actor de "Aguas profundas" para dedicarle unas palabras por ser un padre "increíble"; sin embargo, algo que llamó la atención de sus seguidores es que la cantante apostó por una imagen muy reveladora de Ben Affleck. Por supuesto, no fue lo único que desató la polémica, ya que la publicación surgió un par de horas después de que Marc Anthony y Nadia Ferreira dieron a conocer que ya son papás.

JLo felicita a Ben Affleck por el Día del Padre

La foto en cuestión es una selfie mirror en la que el actor confirmó que a sus 50 años sigue siendo uno de los galanes de Hollywood más importante de todos los tiempos, tanto por un rostro radiante y con la barba que lo caracteriza, como por posar sin camiseta para presumir un abdomen de acero. Con esta imagen las redes sociales estallaron con comentarios como "gracias", pues no todos los días es posible ver los resultados que el gym dejó en el cuerpo de Affleck.

Esta es la controversial publicación que le costó críticas a JLo. (Foto: Captura de pantalla)

En la publicación, la intérprete de "On the floor" también compartió un par de selfies junto a su esposo para demostrar lo enamorados que siguen; mientras que en un video no dudó en hablar bien de él asegurando que le ha enseñado mucho y que es increíble como padre. "Publicación de apreciación al papá. ¡Feliz Día del Padre a todos los increíbles papás allá afuera! Los amamos y apreciamos más de lo que nunca sabrán", se lee en su post de Instagram.

Aunque la intención de JLo fue buena, en redes sociales no reaccionaron de la mejor manera e incluso la atacaron, primero por compartir una foto de Ben Affleck "semi desnudo" y después por quienes le recordaron que él no es el padre de sus hijos, los mellizos Max y Emme. Cabe recordar que sus primogénitos fueron fruto de su amor y matrimonio con Marc Anthony, quien por cierto, compartió hace unas horas que a es padre con su primer hijo con la modelo Nadia Ferreira.

"Es el Día del Padre, no San Valentín", "esto es un poco vergonzoso", "esta publicación es extraña", "Marc Anthony te hizo madre y es el padre de tus hijos, ¿por qué no le das crédito al hombre por eso?", "¿Por qué publicarías una foto de tu marido medio desnudo y luego hablas sobre el Día del Padre?" y "JLo, por qué no publicaste al padre de tus hijos" son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

Marc Anthony y Nadia Ferreira le dan la bienvenida a su primer hijo

Por otro lado, esta supuesta indirecta de JLo estaría dirigida a su ex esposo, quien la tarde de este domingo y en medio de los festejos del día se convirtió en padre por séptima ocasión. Así lo hizo saber en una publicación conjunta junto a Nadia Ferreira en la dejaron ver a su primogénito tomándoles las manos; sin embargo, el cantante no compartió ninguna publicación junto al resto de sus hijos para celebrar el día.