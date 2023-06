De Salma Hayek a Loreto Peralta, así celebraron los famosos el Día del Padre

Este domingo 18 de junio varias celebridades de la farándula en México utilizaron sus redes sociales para escribirle emotivos mensajes a sus progenitores con motivo del Día del Padre y por ello en esta ocasión te presentaremos las publicaciones más emotivas del día.

Alejandro Fernández recuerda a Vicente Fernández

“El Potrillo” no pudo evitar ponerse melancólico en este Día del Padre y por ello recordó al fallecido Vicente Fernández a quien le envió una emotiva felicitación “hasta el cielo”: “Por todos los momentos que se nos fueron de las manos y que creímos no volver a tener… Si extrañas a alguien en este día como yo, espero que la fuerza y la sabiduría de esa persona te acompañen siempre. Hasta el cielo, nube viajera, te amo siempre, Vicente Fernández”, escribió el cantante.

"El Potrillo" recordó a Vicente Fernández. Foto: IG: alexoficial

Salma Hayek presume a su papá

Usualmente Salma Hayek es muy cuidadosa con su vida privada, pero la talentosa actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz no dejó pasar desapercibido el Día del Padre y compartió una foto de su progenitor en la que aparece junto a su nieta Valentina y en el texto que escribió para acompañar la mencionada postal simplemente le agradeció por darle la vida.

Salma Hayek le agradecíó a su papá por la vida. Foto: IG: salmahayek

Tania Rincón presume al “mejor papá del mundo”

La querida conductora de “Hoy” compartió una foto junto a Don Carlos Rincón y le agradeció por siempre ser su apoyo incondicional y por ser “el mejor papá del mundo”. “No me van alcanzar estas líneas para agradecerte y decirte lo especial que eres en mi vida. Estar cerca de ti es sentirme segura, protegida, invencible, dichosa, pero sobre todo siempre me generas certeza. La certeza que necesito cuando me siento perdida, tus palabras y consejos siempre me dan luz y dirección. Gracias por siempre acompañarme y ser el mejor papá del mundo”, escribió la presentadora.

Tania Rincón conmovió a sus seguidores con su felicitación para su papá. Foto: IG: taniarin

Las felicitaciones a Chayanne

Isadora Figueroa compartió una tierna foto familiar en la que presumió que están consintiendo a Chayanne en el Día del Padre, además, le dedicó un breve, pero emotivo mensaje: “Feliz día de los padres al mejor papá de todo el mundo mundial. Te amo Fafiiiii, gracias por ser nuestro héroe”, escribió Isadora Figueroa.

Isadora felicitó al "papá de toda Latinoamérica". Foto: IG: isadorafigueroa

Andrea Legarreta felicita a su papá

Pese a que Andrea Legarreta no se encuentra en México, aprovechó sus redes sociales para enviarle una emotiva felicitación a Don Juan Legarreta: “¡Feliz día del padre! Al más bonito de todos. Gracias amorcito lindo por ser mi papi. Eres un regalo hermoso De Dios. Te amo mi ojitos de cielo. Gracias por ser el maravilloso padre que has sido para nosotros. Dios te bendiga siempre, amor eterno”, escribió la titular de “Hoy”.

Andrea Legarreta felicitó a su papá a la distancia. Foto: IG: andrealegarreta

María León conmueve con felicitación para su papá

La bella María León escribió un emotivo texto para felicitar a su papá a quien calificó un ser bueno, bello y verdadero. “Caminante no hay camino, se hace camino al andar…” y si alguien me ha enseñado eso Papi, eres tú. Qué camino más hermoso te has hecho Pa’, marcando la vida de tantas personas que te admiramos, que te amamos y que te honramos. Soy tu más grande admiradora porque nadie sabe todo lo que has vivido (ni siquiera nosotras) y tomas el camino de la generosidad y decides todos los días ser bueno, bello y verdadero, gracias por crear este camino hermoso también para nosotras y seguirlo regando, llenando de flores y momentos de amor inolvidables”, fue parte del texto que escribió la actriz para su papá.

María León demostró lo unida que es a su papá. Foto: IG: sargentoleon

Loreto Peralta presenta a su papá

La bella modelo y actriz decidió dejar a un lado las palabras y los discursos largos y para felicitar a su papá solo le bastó escribir un “te amo”, además, compartió diferentes fotos junto a su progenitor, Juan Carlos Peralta, quien es sumamente conocido dentro del gremio empresarial nacional.