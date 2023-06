¡Ya son padres! Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de su bebé con conmovedora FOTO

Marc Anthony y Nadia Ferreira se convirtieron en la pareja más mediática del año con una espectacular boda que reunió a grandes figuras del espectáculo y empresarios, aunque los festejos se vieron rodeados de rumores de un supuesto embarazo por parte de la modelo, la pareja no confirmó nada hasta pasadas unas semanas cuando la paraguaya presumió su pequeña pancita. A varios meses de aquel esperado momento, la tarde de este domingo dieron a conocer que ya son padres.

A través de redes sociales, el cantante y la modelo compartieron una foto de su bebé recién nacido en la que a penas y se aprecia una cabeza pequeña junto a una manita sosteniendo las de Nadia Ferreira y Marc Anthony. El momento causó revuelo entre los fanáticos del matrimonio y una de las razones principales es porque el nacimiento se dio en medio de los festejos por el Día del Padre, lo que sin duda representa el mejor regalo para el intérprete.

"El tiempo de Dios es perfecto. Feliz día del padre", escribieron en una publicación conjunta.

Famosos dejan sus mejores mensajes a la nueva familia

Luego de romper el Internet con la noticia más esperada del año, el mundo del espectáculo se reunió en redes sociales para felicitar a la new mom y a Marc Anthony, quien ya es padre de sus ex parejas, entre ellos los mellizos Emme y Max, que tuvo con Jennifer López; Cristian y Ryan con Dayanara Torres; además de Ariana, 28 y Chase con su ex novia Debbie Rosado.

Algunas de las celebridades en unirse al festejo en pleno Día del Padre fueron Ana Martín, quien los felicitó porque su "bendición" ya está con ellos; mientras que Carlos Rivera, quien se encuentra a meses de pasar por la misma felicidad junto a Cynthia Rodríguez les deseó las mejores bendiciones. Por su parte, Maluma dejó un emotivo "los amo". Asimismo, los fanáticos de Nadia Ferreira y del cantante se sumaron a la larga lista de felicitaciones de esta tarde.

Hasta el momento no se ha revelado el sexo del bebé ni mayores detalles como el nombre que tendrá; sin embargo, la emoción se vive a flor de piel en redes sociales, donde los nombres de los famosos de 54 y 24 años, respectivamente, ya ocupan las primeras tendencias del día.

Desde el minuto uno Nadia Ferreira presumió su felicidad por ser madre

Si bien es cierto que el embarazo estuvo oculto hasta el pasado 14 de febrero cuando la pareja compartió una foto también en Instagram para presumir su baby bump mientras ella y Marc Anthony posaban su mano en la barriga, desde entonces los enamorados no han dejado de gritar a los cuatro vientos tanto su amor como su emoción por traer al mundo a su primogénito. En más de una ocasión Nadia Ferreira derrochó estilo con los mejores looks para embarazada.

Uno de los últimos y más icónicos fue la fiesta de cumpleaños de la modelo, pues para celebrar sus 24 años no dudó en lucir un llamativo vestido verde neón y compartir su felicidad con amigos y familia, además de su esposo, Marc Anthony.