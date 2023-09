Esta fue la última publicación como pareja de Rodrigo Cachero y Adianez Hernández

Durante los últimos días los nombres de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero han acaparado los titulares de distintos medios debido a su escandalosa separación, la cual, ocurrió por una infidelidad ya reconocida de la conductora de TV Azteca por lo que en esta ocasión te contaremos todo lo que se sabe al respecto y te mostraremos cómo fueron las últimas publicaciones que hicieron como pareja.

Adianez Hernández y Rodrigo Cachero anunciaron su divorcio el pasado 6 de septiembre a través de sus redes sociales y en aquella ocasión el reconocido actor aseguró que la decisión había sido tomada en conjunto luego de un proceso “complicado y doloroso”, no obstante, aseguró que mantendrían una relación cordial “por el bien de sus dos hijos” y hasta ese entonces todo iba bien, no obstante, hace un par de días, Larisa Mendizábal, expareja de Cachero, reveló que el matrimonio del padre de su hijo se había acabado por una infidelidad de la conductora con Augusto Bravo, su expareja, por lo que se desató todo un escándalo.

La relación de Adianéz Hernánez y Rodrigo Cachero duró once años. Foto: IG: rocachero

De acuerdo con las declaraciones de Larisa Mendizábal, la relación extramarital de Adianez Hernández y Augusto Bravo se destapó el pasado mes de junio por lo que ante tal revelación la exparticipante de Survivor México no tuvo otra opción más que salir a afrontar la situación y confirmo que no actuó de la mejor manera y le ofreció disculpas a Mendizábal, no obstante, aseguró que se enamoró y le pidió a Rodrigo Cachero reconocer su responsabilidad en este mediático caso y para finalizar pidió no que se detengan las críticas en su contra y también aprovechó para pedir que no se involucre a sus hijos en este caso.

Las últimas publicaciones de Adianez Hernández y Rodrigo Cachero como pareja

Fue en diciembre de 2022 cuando Adianez Hernández publicó su última foto junto a Rodrigo Cachero, sin embargo, en dicha postal no aparecieron derramando miel como acostumbraban en los viejos tiempos, sino que en esta ocasión fue un tema más familiar pues compartió una sesión fotográfica alusiva a la Navidad y solo señaló lo feliz que estaba de compartir la referida época acompañada de su familia.

Las últimas publicaciones de Adianez Hernández con Rodrigo Cachero fueron "en familia". Foto: IG: adianezhzr

Por su parte, Rodrigo Cachero publicó su última foto junto a Adianez Hernández el pasado 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres, no obstante, en dicho post también incluyó a su propia madre y aprovechó para felicitar a todas las mujeres a las que se les llama “mamá”,y lo que llamó la atención fue que no le dedicó un texto especial a la presentadora, quien en su reciente comunicado señaló que desde un tiempo se sentía abandonada en varios aspectos por el actor, a quien, como se dijo antes, le pidió que reconociera su responsabilidad en este mediático caso.

Rodrigo Cachero dejó de compartir fotos junto a Adianez Hernández desde hace varios meses. Foto: IG: rocachero

