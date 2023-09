Rodrigo Cachero está devastado por la infidelidad de su esposa Adianez Hernández: "no puedo con el engaño y la mentira"

Rodrigo Cachero volvió a tomar sus redes sociales para mandar un contundente mensaje después de que se confirmara que su esposa Adianez Hernández le fue infiel. El actor compartió en su cuenta de Instagram un escrito en el que admitió que no la está pasando bien en estos momentos, pero que quiere que todo se desarrolle con discreción y respeto, para no afectar a sus hijos, quienes también han sido acosados en redes sociales.

La semana pasada el actor dio a conocer que se separó de la conductora después de 11 años de matrimonio, aunque dejó entre ver que el motivo del término de su relación se debió a una infidelidad, posteriormente eliminó un video y un comunicado que había hecho al respecto. No obstante, su su ex esposa, Larisa Mendizabal, quien confirmó que la separación de Cachero y Hernández se debió a una traición con el que actualmente era su pareja Augusto Bravo.

Rodrigo Cachero rompe el silencio Foto: IG @rocachero

Rodrigo Cachero confirma infidelidad de Adianez Hernández

Este martes 12 de septiembre, Rodrigo Cachero volvió a tomar su cuenta de Instagram, esta vez para hacerle frente a las afirmaciones de una infidelidad. En su mensaje, el actor, de 49 años, explicó que estaba escribiendo desde un "lugar amable y amoroso" y destacó que el proceso del divorcio lo está rebasando, debido a que todo ha sido sorpresivo y doloroso, sin embargo, destacó, que tiene su "alma tranquila".

"Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir", destacó el histrión en su publicación en la que aparece junto a un perrito.

"Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella, sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación", destacó Cachero para agregar que durante todos estos años, ha trabajado por proveer y apoyar a su familia: "jamás he fallado", ejemplo de esto, es que estuvo en un proyecto muy exitoso durante 6 meses, lo cual, pudo ser el motivo de que no estuviera presente, no obstante, siempre estuvo al pendiente.

Revela que el siempre fue fiel y comprometido con su familia Foto: IG @rocachero

"Este año dirigí un proyecto de 6 meses con largas jornadas de trabajo en el que afortunadamente nos fue increíble. Quizás estuve mucho tiempo fuera de casa, pero estaba trabajando. No acepto la información que se da de mi persona porque son notas infundadas y todo esto puede repercutir en la salud mental y emocional de mis hijos. Son ellos a los que me toca proteger y cuidar", destacó en el texto Rodrigo, que aparentemente le contestó a una famosa revista de espectáculos que reveló una nota sobre su separación.

"Yo estoy en paz. No voy a caer en provocaciones porque quiero que esta pesadilla termine lo antes posible. Para que exista un conflicto o pelea, se necesitan dos o más personas. No cuenten conmigo", sentenció el actor, quien antes de agradecer el apoyo y cariño de sus seguidores y amigos, reveló que desactivaría los comentarios de sus redes sociales debido a que recientemente "unas mentes enfermas se atrevieron a publicar en el Instagram de mi hijo. Ellos son los menos culpables de todo este tsunami".

Agradece el cariño de sus amigos y fans Foto: IG @rocachero

