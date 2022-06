Rodrigo Cachero estrena su primera novela "Rencor" con suspenso y venganza del pasado

Rodrigo Cachero se dio a conocer en la década de los años 90 como un actor de telenovelas. Luego de esto, abundó su camino hacia el cine cuando protagonizó la cinta "Por la Libre" (2000) a lado de Osvaldo Benavides y Ana de la Reguera. Desde entonces, la necesidad de expresar emociones nuevas le ha llevado a aprender e intentar todo lo que ha llegado a su mente.

La dirección escénica y la docencia arribaron casi de la mano, bajo la tutela del maestro Raúl Quintanilla. La instrucción en cuanto taller, diplomado o curso se enterara, le hizo no escatimar tiempo en saber más, siempre con la convicción de mostrar su forma de sentir.

Ahora, con 48 años de edad y como resultado de un proyecto de serie de TV mientras estudiaba para ser showrunner, Rodrigo encontró en su inspiración a "Rencor", su primera novela forjada y publicada desde la independencia, pero con un grupo coral de personajes que le hicieron mostrar vestigios de su pasado remoto en un thriller que busca resolver viejas rencillas, mientras él libera pensamientos de su niñez.

¿Por qué escribir una novela de suspenso?

Para Cachero, "Rencor" surgió porque "esta novela viene de una necesidad de seguir contando cosas", dice. Partiendo de ello y su inquietud por crear, él mismo recordó su infancia y juventud como el detonante para anhelar escribirla.

"Vámonos muchos pasos atrás. Yo tengo 48 años y crecí con la TV abierta y sólo había el 2, 4, 5 y 9. Yo esperaba los jueves para ver a Alfred Hitchcock y 'La Dimensión Desconocida', estos programas me volaban la cabeza. Desde esa época tuve un gusto por el suspenso, no por el terror, por estas cosas que no tenemos el control", relata en entrevista con El Heraldo de México.

Ante esto, "Rencor" y sus páginas llegaron de forma natural para contar una historia que tenía mucho de él.

"Luego me hice adicto a las series de crimen y policías y le quería imprimir a la mía que no sólo era importante el presente, también el pasado. Eso juega un papel fundamental para estructurar a mis personajes, ya que desde la preparatoria no es creíble ni congruente lo que pasa en la actualidad".

"Entonces, 'Rencor' es resultado de mi niñez y adolescencia hacia el thriller, combinada con las ganas de contar una historia bien estructurada en su respuestas, acciones y omisiones, omisión como palabra importante en la novela, porque dejamos de decir cosas y eso influye para las consecuencias", describió Cachero.

El público joven tendrá respuestas

Con la intención de ir sembrando pistas desde los primeros capítulos de la novela, Cachero escribió "Rencor" con una prosa "digerible, son capítulos cortos para que te enganches y te empates con tu adolescencia". Para ello, trató que cualquier lector, sin importar la edad, pensara en las vivencias que dan razón a esta novela y se identificaran. En ese andar, el público joven se identificó, para su sorpresa.

"Mi target eran de 36 años para arriba, el que no es adulto mayor pero no somos adolescentes y ya sabemos las repercusiones de algo, el cuarentón era mi target. Y resulta que los chavos lo están leyendo y encantando. Estoy sorprendido de haber ido a la Anáhuac, a La Salle, me escriban en Twitter y están prendidos de algo que no les tocó vivir pero sí a la vez, porque todos vivimos cosas así en la escuela", indicó.

Por ello es que su novela se sitúa en la cercanía de escenarios que todos podemos reconocer.

"De pronto leemos una novela política y nos sentimos alejados, o una novela histórica de Eslovaquia y aún más alejados. Pero sí leemos una novela donde te toco la Condesa, calles de la Ciudad de México, Tepoztlán, Cuernavaca, la preparatoria, la materia de Geografía, el primer amor o la primera relación sexual, vienen una serie de emociones que el lector empata", expresó a espera que su público joven se motive a crear sus obras.

Para rematar esta idea, Rodrigo desea que "Rencor" también sirva para que la lean, compartan y los jóvenes anticipen problemas que ahí se exponen, sucedidos en su época escolar, pero que les ayude a expresar y denunciar lo que les pasa, a no guardárselo.

"Rencor" expuso sus sinsabores y abandonos de vida

Y como toda obra lleva mucho de la esencia de su autor, Rodrigo Cachero no negó que "Rencor" le expone como ser humano, basado en la razón de haber sentido emociones desde su infancia muy cercanas a la pérdida y el dolor de esto. Hoy como un adulto que ha trabajado eso, puede aceptar que su novela y personajes le "desnudan" entre cada página.

"El título de 'Rencor' es porque yo me reflejo mucho, porque viví muchos años con este sentimiento de rencor, que se añeja, es un sentimiento rancio, no se odia de un día para otro, el rencor se va dando con el tiempo". "Yo tuve rencor porque siendo hijo único a los 8 años mi papá se fue y me abandonó, luego mi mamá a las 11 se volvió a casar y me dejó, fue un doble abandono a una temprana edad rara. Mi primer amor también me dejó en una situación muy fea, entonces no hablé las cosas, era hijo único viviendo con los abuelos pues a quién se lo iba a expresar", confesó.

Para esto, además de crear esta novela, encontró desde joven en la actuación el camino que lo sanó y guio al hombre que es hoy.

"Hubiera sido muy sanador contarlo, pero te lo vas guardando hasta que gracias a Dios me salgo de estudiar Contaduría y me meto a actuar. Empecé estos ejercicios de maestros que a veces son terapéuticos. Ahí saqué el rencor, enojo, odio, una vez que lo haces consciente hablas con las personas pertinentes; fui a ver y platicar con mi papá que hacia 20 años que no lo veía, también con mi mamá, busqué a la primera chica en cuestión, fui sanando cosas y tratando de arreglar porque si no tu vida es un caos", contó con la dicha de editar este libro y saber que vivir las cosas le ayudó.

Y espera concretarla como serie de TV

Para finalizar, Cachero no olvida que todo este proceso creativo surgió mientras estudiaba en la Universidad Centro, dirigida por los hermanos Rovzar, de Lemon Films, donde se forjó como showrunner. Fue ahí donde le pidieron abundar una historia para serie de TV que luego llegó a 350 páginas de un thriller, por ello no desiste en verla un día en la pantalla chica.

"Ahora con más ganas quiero que sea una serie porque la sigo revisando y recibo comentarios de los lectores, es padre que pongan caras a las locaciones, ver qué elenco escogen y meterle producción, cómo retratar el pasado o elegir el casting joven adecuado. Es una serie que pegaría chido y gustaría por los ganchos que tiene", dijo mientras aclaró que no la presentará en TV Azteca, donde ha laborado muchos años.

"No la he propuesto en TV Azteca. Lo he hecho en casas productoras independientes, como sabes estuve 25 años en Azteca y de pronto decidieron que se acababa la ficción, cosa rarísima porque dijeron que la ficción se iba a acabar y lo de hoy era la TV en vivo y mira, llevamos 6 años pedaleando duro con programas en vivo y cosas que no han dejado huella".

"Y ve todas las plataformas con cosas de ficción; ya no te alcanza, antes sólo era Netflix y después Amazon, luego Disney Plus, Stars, Apple TV y así. Y que una televisora perdiera a su público pensando que la ficción se iba a acabar, se me hace... un tanto cuanto inconsciente. Y cómo a presentar este tesorito que tengo a alguien que de plano cortó por lo sano toda la ficción", precisó.

A DETALLE

¿De qué trata la novela "Rencor"?

Regina, una perturbada detective está a cargo de uno de los crímenes más violentos y siniestros de la Ciudad de México. Los involucrados son los exalumnos del Instituto Reina Sofía; ciudadanos de a pie, estrellas de la farándula del tercer mundo y una clase política soberbia e ignorante.

Más que una novela policiaca; Rencor pone temas incómodos que vive una sociedad como la nuestra; el bully, machismo, corrupción, sangre y la prepotencia en las altas clases sociales. Está entre dos épocas que parecen lejanas y visibiliza que los temas que ahora nos preocupan son consecuencia de hacernos de la vista gorda en las últimas décadas.

Cuestiona en dónde están los villanos de verdad, hace que sientas empatía por quien quizá no deberías. Una novela que evidentemente tiene un influencia audiovisual, raya en lo Tarantinesco… es turbulenta y no quiere que la sueltes hasta terminar. Cuestiona en dónde están los villanos de verdad, hace que sientas empatía por quien quizás no deberías.

MÁS TRABAJO PARA 2022 Y 2023

Planea montar y dirigir la obra "Mi Hijo Sólo Camina un Poco Más Lento", que muestra a una familia muy amorosa y uno de los hijos tiene un problema motriz.

Escribió la obra "Miércoles de Ceniza"; narra un conflicto familiar que revela secretos con un abuelo o patriarca que no sufre de Alzheimer como creen, pero ignora a todos a su alrededor para no confrontar sus intereses mezquinos.

Está grabando la tercera temporada de "Madre Sólo hay Dos" con Ludwika Paleta y Paulina Goto, para Netflix.

Comenzó el rodaje de una película dirigida por Alejandro Sugich que se llama "El Extraño Caso del Fantasma Claustrofóbico"; de corte infantil, él dará vida al papá de dos niños y Dominika Paleta será su esposa.

En julio estrenará la tercera temporada de "Control Z", serie juvenil donde da vida al director de la escuela.

Comenzó a escribir su segunda novela, de la cual lleva 30 páginas y se enfocará en el tema de la envidia.

