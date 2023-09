Bárbara de Regil da detalles de la agresión sexual que sufrió en las calles de Nueva York y responde a sus haters

Bárbara de Regil dio a conocer que sufrió acoso cuando estaba caminando con su hija Mar en las calles de Nueva York. La actriz compartió un video en sus redes sociales en el que narró cómo un sujeto le "agarro la nalga" mientras estaba disfrutando de su paseo. Sin embargo, su reacción no fue del agrado de los usuarios de internet, debido a que se lo tomó a la ligera, por lo que aseguraron que si hubiera sucedido en México su actitud hubiera sido otra.

La protagonista de "Rosario Tijeras" viajó a la ciudad estadounidense para acompañar a Mar de Regil en su debut como diseñadora de modas. Además de apoyar a su primogénita en este nuevo paso en su carrera, la actriz aprovechó para disfrutar de la estancia en este emblemático lugar. No obstante, los buenos momentos que estaba pasando con su hija se vieron eclipsados cuando de repente un hombre se acercó a ella para tocarla por detrás.

Así reaccionó Bárbara de Regil tras ser acosada

La estrella de televisión y influencer fitness compartió un video en su cuenta de Instagram en el que reveló que había sido acosada en la calle. Contó que estaba caminando cuando de repente sintió como la mano de un hombre pasó por su parte trasera; aseguró que al principio pensó que había percibido mal, sin embargo, al voltear a ver a su hija, se dio cuenta que efectivamente el sujeto la había tocado de forma indebida.

"Yo estaba ahí parada y vi como un wey pasó y te tocó la pompa", dijo Mar de Regil, al mismo tiempo que hacía una reacción de sorpresa con el rostro. "Estaba parada aquí en Nueva York y pasó un chavo y me agarró la nalga. Además, dije 'sentí mal', pero vi la cara de Mar y entonces sí había sentido bien", contó su versión Bárbara, quien después apuntó que a pesar de que siempre reacciona de forma agresiva en contra de los acosadores, esta vez no hizo nada porque el hombre aparentemente estaba drogado.

"No se la hice de pedo, no fui grosera, normalmente lo hago, pero estaba muy musculoso y el sospechoso se veía drogado y dije 'pa qué me meto en esos pedos'", aseguró Bárbara de Regil, que también contó su anécdota entre risas y tomando las cosas de forma relajada, ya que no pudo hacer nada al respecto debido al estado en el que se encontraba el sujeto que la acosó.

Tunden a Bárbara de Regil por su reacción ante el acoso

A pesar de que muchas personas se solidarizaron con ella, otros usuarios le comentaron que no debió de tomar las cosas a la ligera y que seguramente en México hubiera reaccionado diferente. "Pues que te toquen la pompa no es normal, no es normal que actúes como si no pasara nada o con naturalidad, deberías de haber armado un show y denuncia", "No fuera en México, porque hacen una mega campaña para atrapar al responsable" y "El acoso es Real y existe aún hasta en el primer mundo! Seguiremos creando conciencia", son algunos de los mensajes.

Así le respondió a sus haters

