Tras fracaso con sus pinturas, Mar de Regil conquista el Fashion Week de Nueva York con sus propios diseños

La Semana de la Moda en Nueva York es uno de los eventos más importantes del año que reúne a grandes diseñadores para dar a conocer lo mejor de la nueva temporada. Aunque llegar a una de sus pasarelas como creador o modelo es motivo de celebración, Mar de Regil fue blanco de controversia en redes sociales luego de que diera a conocer que presentó uno de sus diseños y que también confeccionó el atuendo que usaron tanto ella como su mamá, la actriz Bárbara de Regil.

A sus 19 años, la influencer ha sido blanco de la polémica en más de una ocasión por sus explosivas declaraciones, actitudes y actos que han logrado enfurecer a los internautas. El más reciente fue por algunas pinturas que vendía en internet y por las que fue señalada de supuesto plagio al usar imágenes que fueron creadas por otros artistas y por el precio al que las ofrecía ya que algunas superaban los 6 mil pesos.

Mar de Regil participa con uno de sus diseños en la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: IG @marderegil._

“Me doy cuenta del odio. Te das cuenta que no es una persona feliz mentalmente, no es una persona que disfrute, que haga ejercicio. Sube comida toda llena de grasa, chelas, alcohol (…) Vendes latas, las juntas, haces un corazón y es una obra de arte. Y te aplaudo por hacerlo, por emprender y no quedarte estancado. Crea, crea, la vida es para crear”, así defendió Bárbara de Regil a su hija luego de la controversia que generaron sus pinturas.

Mar de Regil en la Semana de la Moda de NY

Este domingo 10 de septiembre Mar de Regil compartió algunas postales de su gran llegada a la feroz industria de la moda con uno de sus diseños; además, la joven influencer compartió detalles de su look y el de su mamá que también fueron creados por ella y que lucieron durante el gran día que celebro con un emotivo mensaje en Instagram.

Diseño de Mar de Regil para la Semana de la Moda. Foto: IG @marderegil._

“¡Por fin les puedo contar! Diseñe tres vestuarios para Fashion Week New York. Mar bebé estaría muy orgullosa de mí. Uno para mí, para mi mamá y la modelo que estuvo en la pasarela. ¡Pronto les subiré más fotos del evento! Los amo y soy la más feliz, un sueño más y vámonos para arriba. Siempre se puede más y más, no olviden seguir sus sueños siempre”, escribió Mar de Regil junto a un video donde se le puede ver tras bambalinas previo al desfile.

Los comentarios no se hicieron esperar y de inmediato se dividieron entre aquellos que aplaudieron su triunfo y quienes dejaron comentarios negativos: “Mientras ella triunfa los demás critican”, “¿Y dónde está la pasarela, en Tlalpan?”, “Eres buenísima para la moda, sigue enfocándote en eso”, “¿Tan mal te fue con las pinturas? Pues qué pasó si eran bien originales” y “Felicidades y que emoción”.

Mar de Regil diseñó su look y el de su mamá, la actriz Bárbara de Regil. Foto: IG @marderegil._

SIGUE LEYENDO:

Bárbara de Regil marca tendencia con el microbikini más chic de la temporada

Mar de Regil paraliza la red en vestido lencero de encaje, ideal para el otoño 2023