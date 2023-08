Bárbara de Regil defiende a su hija Mar tras la polémica por la venta de sus pinturas

Después de que Mar de Regil estuviera en medio de la polémica por la venta de sus pinturas, fue su mamá, Bárbara de Regil, la que salió a su defensa en redes sociales. A pesar de que la joven no se ha pronunciado ante todas las burlas y las críticas que ha generado su negocio, la actriz publicó un mensaje para los detractores de su primogénita, en el cual dejó ver que no le importa los comentarios negativos y le mandó mucho ánimo en su nuevo proyecto.

Así defendió Bárbara de Regil los cuadros de Mar

En esta semana, la hija de Bárbara de Regil no ha dejado de ser tendencia en redes sociales como Twitter debido a que muchos usuarios están criticando los cuadros que vende por medio de la galería "mdr daily gallery", una cuenta en Instagram que la joven influencer creó para mostrar sus obras. Los comentarios de los internautas no sólo van a que son dibujos catalogados como "feos", sino que también son plagios de ilustraciones de Pinterest y que sobre todo son muy costosos, debido a que los oferta en miles de pesos.

Bárbara de Regil defiende a su hija IG @barbaraderegil

Aunque se hizo viral en plataformas digitales, la joven creadora de contenido no hizo ningún comentario al respecto, sin embargo, hace unos días, su mamá, quien es la protagonista de "Rosario Tijeras", compartió en su cuenta de la plataforma de Meta, uno de los cuadros de su hija, en el que además de mostrarle su apoyo, también mandaba un mensaje a los detractores y los usuarios que se burlaron del trabajo de Mar de Regil.

“Mar, pintas increíble. Te amo”, se lee en la imagen que subió a sus historias de Instagram, en la cual se observa una de las obras de su hija inspirada en el personaje de "Lumiere" de la película de Disney "La Bella y la Bestia". Asimismo, la influencer fitness también comentó la foto de otro de los cuadros de la joven, de 19 años, a la que le escribió que era una pieza de arte que ella misma había adquirido para ponerla en su oficina.

La actriz asegura que tiene cuadros de su hija IG @seagallery._

La imagen era de un conejo rosa parecido a "Babsy" de "Tiny Toons" y a pesar de que en los cometarios detenía el mensaje de Bárbara de Regil: "Ese lo tengo en mi oficina", destacaron otros con duras críticas para Mar. "Creo q este es el mejorsito", "El cuello esta.. como que muy grande", "Creo que primero deberías dibujarlo a lápiz y mirarlo desde lejos, me pasa asi que creo que mi dibujo esta genial y cuando lo veo de lejos es un desastre" y "Horrible", son algunos de los que se pueden leer.