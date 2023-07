Tunden en redes a Mar de Regil por vender sus cuadros de arte en miles de pesos

Mar de Regil se encuentra nuevamente en el ojo del huracán por su emprendimiento en un nuevo proyecto relacionado con el arte. La hija de Bárbara de Regil dio a conocer, a través de sus redes sociales, su pasión por la pintura, razón por la cual decidió abrir una cuenta de Instagram para ofertar los cuadros que ha pintado hasta ahora. No obstante, cientos de internautas se lanzaron en su contra luego de que se filtraron los exorbitantes precios que cobra por sus trazos, los cuales van desde los 3 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con reportes de internautas que han preguntado por los costos de los cuadros, la influencer estaría vendiendo su arte en, mínimo, tres mil pesos mexicanos. Sin embargo, algunas personas aseguran que Mar de Regil cobraría hasta 40 mil pesos por una de sus pinturas. Los usuarios de internet consideraron que la calidad de los trazos no corresponden con el precio que la joven les ha asignado, por lo que criticaron su trabajo en redes sociales como Twitter e Instagram.

La influencer cuenta con una amplia gama de diseños. Foto: @seagallery._

Critican el trabajo de Mar de Regil

Cabe mencionar que la hija de Bárbara de Regil abrió una cuenta en Instagram para ofrecer su arte. La galería de la influencer se llama @seagallery._ y ya suma más de cinco mil seguidores en la plataforma. En las fotografías publicadas se muestran algunos de los cuadros pintados por Mar de Regil, los cuales plasman a personajes de caricaturas como: “Las chicas superpoderosas”, “Garfield”, “Homero Simpson”, “Pato Donald”, “Calamardo” y “La pantera rosa”.

Internautas que se han interesado en los cuadros de Mar de Regil compartieron capturas de pantalla mostrando los costos que maneja la galería de arte. En una de las conversaciones que se hicieron virales en redes sociales, se observa que una usuaria preguntó el precio de un cuadro de 40 x 50 cm y le informaron que tenía un valor de 3,700 pesos, más el costo de envío, el cual varía dependiendo de la zona. Además, el equipo de la influencer, aseguró que los costos varían por el tamaño y la dificultad del diseño.

La influencer vendería su arte en más de 3 mil pesos. Foto: redes sociales.

Con memes tunden a Mar de Regil por sus cuadros

Tras darse a conocer los precios que maneja la influencer, decenas de internautas comenzaron a burlarse y tundieron a la joven en redes sociales. Artistas plásticos se sumaron a las críticas y aseguraron sentirse “ofendidos”, ya que trabajan arduamente en sus obras y la gente suele regatearles, mientras que la hija de Bárbara de Regil pide miles de pesos por “cuadros sencillos de realizar”; otras personas aseguraron que el trabajo de Mar no es arte, ya que la joven “calca” diseños que circulan en internet.

En redes sociales comenzaron a circular varios memes sobre la venta de cuadros de Mar de Regil. Los internautas aseguran que la joven vive en una “burbuja”, por ello cobra más de 3 mil pesos por sus obras de arte. De igual manera, internautas bromearon con la posibilidad de que la influencer esté pidiendo hasta 40 mil pesos por una de sus pinturas.

Internautas criticaron a la joven influencer. Foto: captura de pantalla.

“La galería de Mar de Regil se parece a la página de Facebook Pasteles Feos, pero en versión pinturas”; “Los cuadros de Mar de Regil son como los rótulos que hacen de Goku o de los Looney Toons para los juegos mecánicos de feria”; “Yo estoy estudiando una licenciatura en artes visuales y no me atrevo a vender mis pinturas en más de 500, aparte son originales, no imágenes de pinterest. Lo de Mar de Regil es una mentada”, fueron algunos de los comentarios que recibió la influencer.