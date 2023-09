¿Qué hacían Kim Kardashian y Jeff Bezos juntos en un hotel cinco estrellas?

Nueva York, la icónica "ciudad que nunca duerme", se ha convertido en el epicentro de la moda y el glamour con el inicio de la 'Semana de la Moda'. Las calles de Manhattan están repletas de celebridades ávidas por conocer las últimas tendencias, pero más allá de las pasarelas, las intrigas de la gran manzana nos brindan un misterio que ha dejado a todos boquiabiertos: ¿Qué hacían Kim Kardashian y Jeff Bezos juntos en un lujoso hotel de cinco estrellas?

La velada en cuestión tuvo lugar en el prestigioso Hotel Mercer, ubicado en la exclusiva zona del Soho. En compañía de sus respectivas parejas, Jeff Bezos y su prometida, Lauren Sánchez, compartieron una cena divertida y aparentemente casual junto a dos figuras de la alta sociedad, Kim Kardashian y Nicky Hilton. Un encuentro que ha desatado todo tipo de conjeturas y especulaciones en los medios de espectáculos.

Deslumbrante entrada

Lauren Sánchez, quien llegó a la Gran Manzana en un lujoso helicóptero privado acompañada de sus amigas Lydia Kives y Elsa Collins, deslumbró con un vestido negro ceñido de cuello halter que resaltaba su impresionante figura. Completando su look total black con un elegante bolso de mano y unos zapatos de plataforma, Lauren dejó una huella imborrable en la velada neoyorquina.

Por otro lado, Kim Kardashian, la estrella del reality show "Keeping Up With the Kardashians", optó por un estilismo audaz y llamativo. Lució una gabardina larga de color granate, un tono clásico que nunca pasa de moda en la temporada otoñal, con un estampado de piel de serpiente y charol que resaltaba su vanguardista estilo. Su elección contrastó notablemente con el look de Nicky Hilton, quien prefirió un vestido negro de cuello bobo con una botonadura frontal dorada, un básico atemporal que demuestra su elegancia innata.

Siempre amigas

La relación de amistad entre Lauren Sánchez y Kim Kardashian es bien conocida en la escena de Hollywood, y su presencia conjunta en eventos exclusivos es una constante. Recientemente, ambas celebridades fueron vistas juntas en el concierto ofrecido por Beyoncé en Los Ángeles hace apenas una semana, y en agosto compartieron su solidaridad en la fiesta con motivo del quinto aniversario de la ONG "This is About Humanity", la cual se dedica a ayudar a niños separados de sus familiares en la frontera entre Estados Unidos y México.

Mientras la Semana de la Moda de Nueva York continúa deslumbrando con sus desfiles y eventos, la pregunta que todos se hacen es: ¿cuál es el motivo detrás de esta misteriosa reunión entre Kim Kardashian, Jeff Bezos y sus acompañantes en el Hotel Mercer? ¿Se trata de una colaboración inesperada o simplemente una velada de amigos en la gran ciudad? Las respuestas a estas incógnitas solo el tiempo y los cotilleos de Hollywood podrán revelar.

