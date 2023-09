"Tu tiempo llama": un romántico k-drama en Netflix que no puedes perderte

El mundo de las series coreanas, o K-Dramas, sigue sorprendiendo a los amantes del entretenimiento con su diversidad de géneros, y esta vez llega con un toque de romance y fantasía en "Tu tiempo llama". Este nuevo drama romántico, que se estrena este viernes 8 de septiembre en Netflix, ha generado expectativas entre los seguidores de este género, prometiendo ofrecer una experiencia única y mágica.

La serie se centra en la historia de Jun-hee, interpretada por Jeon Yeo-been, quien intenta superar la pérdida de su novio de toda la vida, Yeon-jun, un año después de su trágica muerte. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando recibe un misterioso paquete que incluye una fotografía en la que aparece una joven idéntica a ella, un chico idéntico a Yeon-jun y otro chico desconocido, todos en frente de la tienda de discos 27 Record. Lo más sorprendente ocurre cuando Jun-hee escucha un casete contenido en el paquete y, de repente, viaja en el tiempo desde el año 2023 hasta 1998.

Interesante historia

Esta trama intrigante y llena de misterio se complica aún más cuando Jun-hee se despierta en el cuerpo de Min-ju en 1998 y descubre que Si-heon, el chico que la acompaña en este viaje en el tiempo, es idéntico a su difunto novio Yeon-jun. Mientras intenta entender lo que ha sucedido, Jun-hee se da cuenta de que el destino de Min-ju está en peligro y que lo que le ocurrió no fue un simple accidente, sino un acto intencional.

"Tu tiempo llama" promete ser una serie dramática y romántica con un toque especial de fantasía, similar a otras producciones populares como "See You in My 19th Life" y "Blue Birthday". Los fanáticos de estos géneros no querrán perderse esta emocionante serie que promete mantenerlos pegados a la pantalla.

El elenco de la serie incluye a talentosos actores como Ahn Hyo-seop, quien interpreta a Gu Yeon-jun/Nam Si-heon, y Jeon Yeo-been, quien da vida a Han Jun-hee/Kwon Min-ju. Completando el reparto, Kang Hoon asume el papel de Jung In-gyu. Estos actores han demostrado su versatilidad en proyectos anteriores y prometen ofrecer actuaciones excepcionales en "Tu tiempo llama".

Una característica interesante de esta serie es su duración, ya que consta de solo 12 capítulos, a diferencia de los tradicionales 16 que suelen tener los K-Dramas. Esto podría significar una trama más intensa y cautivadora en cada episodio, manteniendo a los espectadores intrigados y emocionados.

Con su estreno programado para el 8 de septiembre en Netflix, "Tu tiempo llama" está lista para cautivar a los amantes de los K-Dramas y llevarlos en un viaje a través del tiempo lleno de romance, misterio y emociones intensas. No te pierdas esta nueva adición al catálogo de series coreanas en streaming.

