Esta es la cantidad de dinero que Adamari López le paga a Alaïa por semana

Adamari López tiene a su persona favortia en el mundo y es pos supuesto su hija Alaïa de 8 años. La carismática conductora puertorriqueña, quien recientemente se convirtió en tema de debate en Despierta América (Univision) por su último Reel, ha creado una serie de hábitos para que su primogénito tome conciencia sobre la importancia del ahorro.

Es que Alaïa ya se está volviendo muy independiente y por eso la presentadora quiere que tengas ideas claras sobre la vida “ella tiene diferentes cerditos en donde se mete dinero cada vez que a ella le van dando monedas o que le sobra algo de la prestación de la semana. Lo mete en su cochinito o en su banco de aquí de la casa ", explico López.

Adamari y su hija. Fuente: Instagram @alaia

La paga semanal que le da Adamari López a su hija Alaïa

Adamari López, quien lanzó días atrás una línea de joyas, explicó que le asigna semanalmente una cantidad de dinero a su hija en función de su edad "me parece un tema importante tocar con los hijos, enseñarles a manejar el dinero, que no todo el dinero que te llega tienes que malgastarlo o tienes que comprar algo con esa cantidad de dinero", agregó.

"Ahora mismo Alaïa recibe los lunes ella tiene 8 dólares para ella", contó Adamari. "A veces me los pide que se los dé físicamente o a veces simplemente me dice 'guárdame mis 8 dólares' y si ella siente que necesita algo en el día me los va pidiendo o si quiere un helado y dice 'mami quiero un helado hoy”.

Alaïa. Fuente: Instagram @alaia

Para finalizar, Adamari López aclaró: “Yo, por lo general, se lo puedo comprar obviamente de mi dinero que es para ella, pero a veces ella dice que ella quiere pagar con su dinero, o quiere regalarle algo a un amiguito o una amiguita que tiene en la escuela, entonces vamos a lo mejor a Target o a alguna de las tiendas que ella me mencione y entonces compramos alguito".

