Luis Fonsi rompió el silencio y habló sobre su divorcio con Adamari López

Luis Fonsi no quedo muy bien parado liego del división con Adamari López y será por eso que quizo aclarar la situación. En una entrevista para MoluscoTV (programa de streaming puertorriqueño), el cantante boricua habló por primera vez abiertamente sobre lo que ocurrió en su relación con la conductora y actriz tras 14 años de silencio.

Por lo que cuenta el cantante, Adamari López tuvo varias peticiones cuando paso lo de la separación y él lo respetó a rajatabla. "Fue difícil porque nos reuníamos y eso era un lloriqueo todos los días los dos", se sinceró el intérprete de éxitos como 'Despacito' sobre el gran respeto que le tuvo a su gran amor.

Luis Fonsi asegura que él no fue “el malo de la película” en el divorcio con Adamari López

En la entrevista con MoluscoTV, Luis Fonsi comenzó diciendo: “Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca”, dijo.

“¿Y de quién fue la culpa de la separación con Adamari López? Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos” siguió hablando el boricua.

Para cortar el tema, Luis Fonsi quiso terminar con una rotundo declaración: “Cuando escucho la palabra abandono es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se dibujó y se creó, chévere para una novela pero no es la vida real. Aquí no hubo nunca jamás abandono”, finalizó.

