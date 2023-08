"Pasa la página", nueva canción de Luis Fonsi: ¿una indirecta a Adamari López?

Luis Fonsi ha generado todo tipo de reacciones con el adelanto de su nuevo tema, “Pasa la página”. Al parecer, el cantante le estaría enviando indirectas muy directas a Adamari López por las declaraciones que hizo en enero y todos los detalles que contó sobre su separación.

A través de las redes sociales, el puertorriqueño ya nos hizo conocer algunas líneas de su nueva canción: “Pasa la página, no eres la víctima, pa' que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó”.

Claramente, el mensaje está dirigido a una persona del pasado que aún no supera alguna situación y pide que ya cierre ese capítulo. Sin embargo, tendremos que esperar hasta este jueves 24 de agosto para saber por completo la historia que nos quiere contar Luis Fonsi.

¿Qué dijo Adamari López en enero?

La actriz y conductora de TV contó en 'La casa de los famosos' Telemundo que vivió un difícil momento cuando Luis Fonsi supuestamente decidió acabar con su matrimonio, esto tras la lucha que ella enfrentó contra el cáncer de mama.

“Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar la relación”, comentó.

A pesar de eso, Adamari López indicó que actualmente los dos llevan una relación cordial de dos personas que vivieron momentos importantes de su vida.

¿Cómo han reaccionado los fans con “Pasa la página”?

Los seguidores de Adamari López reaccionaron ante este nuevo adelanto de la canción y algunos comentarios que se pueden leer son: “Pero no me digas que tú la compusiste inspirado en Adamari. No lo puedo pensar, tú eres un caballero”, sentenció una persona.

“El Shakiro boricua le dicen ahora”, “Hombre cómo sacas esto”, “Después de 13 años, lanzar un tema así es como tan ridículo”, indicaron otros.

Sólo queda esperar el estreno de la nueva canción de Luis Fonsi para saber si realmente es una indirecta para su exesposa o quizás el mensaje es otro.