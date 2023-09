Mónica Noguera pone fin a los rumores de su relación con Erik Rubín, él es Julien Leoni, el novio de la conductora

La semana pasada la conductora de televisión, Mónica Noguera se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que el programa "Chisme No Like" la señalara como la responsable del divorcio entre la conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta y el vocalista de "Timbiriche", Erik Rubín.

Fue en una de sus transmisiones en donde los expertos en temas de la farándula destaparon que la exconductora de "De Primera Mano" tenía una relación sentimental con Erik Rubín. En distintas declaraciones los involucrados desmintieron la información y pidieron no caer en especulaciones.

Después de que al presunto triángulo amoroso entre Mónica Noguera, Andrea Legarreta y Erik Rubín se volviera viral, la conductora de Imagen Televisión concedió una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en la que habló sobre su verdadera situación sentimental.

Durante la plática, Mónica Noguera aseguró que la información es completamente falsa y señaló que actualmente tiene una relación sentimental con Julien Leoni a quien curiosamente le dedicó un tierno mensaje por su aniversario número nueve como pareja.

"Cumplimos 9 años de relación. Mi novio es amigo de Erik, me dijo "todos sabemos la verdad". No hay tema que extender. No es verdad", sentenció.