Omar García Harfuch visita a su mamá, María Sorté, luego de renunciar a la SSC

Luego de dar a conocer su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch fue a visitar a su madre, María Sorté, una de las más queridas actrices del medio del espectáculo nacional. El momento fue inmortalizado a través de sus redes sociales.

"Después de mucho tiempo vine a visitar a mi mamá, ejemplo de trabajo, dedicación y apoyo", escribió a través de un breve post en Instagram donde publicó dos fotografías.

Harfuch es hijo de María Sorté y del político Javier García Paniagua, quien a lo largo de su carrera fue senador de la República, secretario general del Comité Ejecutivo nacional del PRI, y titular de la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, y secretario del Trabajo de previsión Social.

Omar García Harfuch visita a su mamá, María Sorté. Crédito: Instagram / omargharfuch

La familia de Omar García Harfuch

Su padre murió en el año 1998, cundo el entonces adolescente tenía aproximadamente 16 años. El ex integrante de la Policía Federal Preventiva nació en Cuernavaca, en el estado de Morelos, en el año de 1982. En una entrevista con Adriana Delgado para El Heraldo Televisión, reveló que parte importante para convertirse en policía fue la influencia de su padre y de su abuelo.

Sin embargo, ahora ha dejado ver que su madre, María Sorté, quien estuvo casada con Paniagua desde el año 1978, también le ha dejado importantes valores que lo han formado como un ciudadano y un funcionario ejemplar, específicamente, el trabajo, la dedicación, y el apoyo familiar.

Harfuch es hijo de María Sorté y de Javier García Paniagua, quien murió en 1998. Crédito: Instagram

Omar García Harfuch renuncia a la SSC

A través de un comunicado en video para sus redes sociales, el ex funcionario aseguró que dejaba la SSC porque no se trata de un trabajo que no le permite tener dos agendas. Su siguiente movimiento, apuntó, será sumarse al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, quien fue elegida como la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2024.

En un par de minutos agradeció a Sheinbaum Pardo por haberle dado la oportunidad de trabajar al frente de la Secretaría durante casi cuatro años; también dejó un mensaje a todos sus compañeras y compañeros de la policía capitalina por "trabajar con determinación para mejorar nuestra ciudad y demostrar que es posible transformar una institución para servir mejor a la ciudadanía".

El ex funcionario se sumó al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. Crédito: Cuartoscuro

¿Quién es María Sorté?

El verdadero nombre de la actriz es María Harfuch Hidalgo y es originaria de Camargo, Chihuahua. Nació el 11 de mayo de 1955 y actualmente tiene 68 años de edad. La familia paterna de María Sorté es de origen libanés, pero su papá murió cuando ella tenía 4 años de edad.

La carrera de la actriz empezó a tener auge a mediados de los 70 y debutó en la televisión en la telenovela ‘Mundo de juguete’.

Después ganó gran popularidad al trabajar junto a Mario moreno ‘Cantinflas’ en la película ‘El Barrendero’ en 1981. Posteriormente le siguieron éxitos del cine como "El hijo del viento", "Bienvenido paisano", "Siete años de matrimonio".

SIGUE LEYENDO:

Omar García Harfuch se despide de la SSC: "Gracias por demostrar que es posible transformar una institución"