Omar García Harfuch se despide de la SSC: "Gracias por demostrar que es posible transformar una institución"

Omar García Harfuch se despidió de sus compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; a través de un video publicado en su perfil oficial de Instagram, dio a conocer que se sumará al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones de 2024.

"Como lo he expresado en diversas ocasiones, 'ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas', por está razón he tomado la decisión de separarme del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país", fueron las palabras que utilizó.

El ex secretario de la SSC dio a conocer las razones de su renuncia. Crédito: Instagram

García Harfuch se despide de la SSC con emotivo mensaje

Durante la grabación, hizo hincapié en el agradecimiento que siente por la oportunidad que le otorgó la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues aseguró que a través del puesto que desempeñó desde 2019 pudo servir a la ciudadanía.

Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum por haber designado como secretario de seguridad ciudadana hace ya casi 4 años, lo que me permitió servir durante todo este tiempo a mi ciudad.

Será parte del equipo de trabajo de Sheinbaum. Crédito: Cuartoscuro

En este contexto, aprovechó para despedirse de los miembros de la SSC con un emotivo mensaje: "Agradezco muy en especial a mis compañeras y compañeros de la policía de la CDMX por trabajar con determinación para mejorar nuestra ciudad y demostrar que es posible transformar una institución para servir mejor a la ciudadanía"