Omar García Harfuch se suma al equipo de Claudia Sheinbaum para dar continuidad a la transformación

Omar García Harfuch se suma al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales aseguró que la razón de su renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que se sumará al equipo de la coordinadora nacional de los comités de la Cuarta Transformación.

"Como lo he expresado siempre, “ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas”, por está razón me separo del cargo de Secretario de Seguridad para colaborar con la Dra @Claudiashein, quien con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país", escribió a través de sus redes sociales.

Omar García Harfuch renuncia a la SSC

El titular de la SSC CDMX, quien tomó el puesto en 2019, dio a conocer su renuncia al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien hizo el anunció a través de un breve mensaje en sus redes sociales, donde se les puede ver en el palacio de gobierno de la capital, a un costado del Zócalo.

"Me visitó el Lic. @OHarfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del @GobCDMX", escribió a través de su cuenta oficial en X. Minutos más tarde designó en el puesto a Pablo Vázquez Camacho, quien fungía como el Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Así fue la presentación del nuevo titular de la SSC

Por su parte, Vázquez agradeció tanto al jefe de gobierno como a Omar García Harfuch, y desde luego, a Claudia Sheinbaum Pardo, quien competirá por la presidencia en el año 2024 por la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

"Muchas gracias #JefeDeGobierno por su confianza; seguiremos trabajando para profundizar los logros de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz de nuestra ciudad. Todo mi agradecimiento también a la Dra. @Claudiashein y al Lic. @OHarfuch por la oportunidad brindada", escribió en un breve mensaje compartido en sus redes sociales oficiales.