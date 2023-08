V de BTS hace llorar al ARMY al cantarle al desamor en "Love Me Again"

¡V se estrena como solista! El cantante de BTS acaba de lanzar su tema "Love Me Again", la cual marca el inicio de su carrera individual. Como era se esperarse a los pocos minutos de estrenarse el tema, Taehyung, nombre real del artista, ya se convirtió en tendencia en redes sociales como Twitter y TikTok, ya que el ARMY está comentado, no sólo el excelente trabajo que hizo, sino también que los hizo llorar al cantarle al desamor.

Así le canta V al desamor en "Love Me Again"

La mañana de este miércoles 9 de agosto, se estrenó el MV de la canción "Love Me Again", la cual es el primer tema de su álbum en solitario "Layover". En el video el integrante de Bangtan tiene solo un escenario, pues se encuentra en una especie de cueva en la que solo está él, luces, un par de televisores y un micrófono, escenario que fue suficiente para que demostrara su talento vocal, ya que fue lo que más destacó.

Asimismo, también enseñó su cambio de look, pues pasó de un castaño obscuro a un rubio, color que encantó a sus millones de seguidores. De igual forma, llamó la atención sus vestuarios que iban bien con el estilo del escenario, ya que usó ropa brillante en dos tonos, rojo pasión y amarillo. Tae, como le dicen de cariño sus fans, también utilizó accesorios, como aretes y collares que lo hicieron resaltar aún más.

Es una canción que habla del desamor, pues en la letra se pueden encontrar frases como: "Tú me dejaste. Te llevaste esos recuerdos contigo. Has ahora no puedo Dejarte ir", así como: "¿Eso es todo lo que tienes que decir? Una palabra ¿Eso es todo? Si te arrepientes ¿No lo harás? Hágamelo saber", mientras que en el coro menciona: "Desearía que me amarás de nuevo. No, no quiero a nadie más Desearía que pudieras amarme de nuevo De nuevo".

En tanto, los fans están muy contestos con el estreno de la primera canción del disco de V, el cual se estrenará por completo el próximo 8 de septiembre. Taehyung se convierte en el último integrante de BTS en comenzar su carrera como solista, pues ya sus compañeros lo habían hecho previamente, debido a que también han empezado con su servicio militar, ya que hay que resaltar que el siguiente en enlistarse en el ejército es Suga.