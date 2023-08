V de BTS debuta como solista con "Layover" y se disculpa con ARMY

La espera por fin terminó para el ARMY, ya que después de varios meses V anunció que próximamente debutará como solista con su álbum "Layover". La noticia sorprendió a los fans alrededor del mundo, sin embargo, los llenó de felicidad, pues será el último de los integrantes de BTS en comenzar sus actividades de forma individual. Al respecto, el cantante se sinceró con sus seguidores y escribió una sentida carta en la que se disculpó por esta situación, no obstante, prometió que será un buen material discográfico.

¿Cuándo se estrena "Layover" de Taehyung?

La noche de este lunes 7 de agosto, la agencia BIGHIT MUSIC anunció por medio de sus cuentas oficiales que Taehyung, nombre real del cantante de k-pop, lanzará en las próximas semanas "Layover", un material discográfico que marca sus inicios como solista. Al mismo tiempo, la compañía que representa a la artista dio a conocer que estará compuesto por seis canciones, las cuales también recomendó escuchar en un orden especial:

" 'Rainy Days ': En este tema, la voz de V se funde maravillosamente con el sonido de la lluvia y los ruidos blancos cotidianos, tocando la fibra sensible de los oyentes.

': En este tema, la voz de V se funde maravillosamente con el sonido de la lluvia y los ruidos blancos cotidianos, tocando la fibra sensible de los oyentes. ' Blue' : Un homenaje al R&B de la vieja escuela con un toque moderno, que añade un toque especial a la canción.

: Un homenaje al R&B de la vieja escuela con un toque moderno, que añade un toque especial a la canción. ' Love Me Again' : Un tema de R&B ligero y cautivador con un aire seductor que perdura. El barítono característico de V brilla en este tema.

: Un tema de R&B ligero y cautivador con un aire seductor que perdura. El barítono característico de V brilla en este tema. ' Slow Dancing' : El tema central del álbum, un soul romántico de los años 70 que destila un sentimiento relajado y de espíritu libre.

: El tema central del álbum, un soul romántico de los años 70 que destila un sentimiento relajado y de espíritu libre. 'For Us` : Un tema pop R&B que deja una impresión duradera de todo el álbum. Sirve de epílogo y despierta emociones profundas y su letra única.

: Un tema pop R&B que deja una impresión duradera de todo el álbum. Sirve de epílogo y despierta emociones profundas y su letra única. 'Slow Dancing (Piano)': Un arreglo de piano del tema central "Slow Dancing", que ofrece un encanto diferente del original como tema extra".

En tanto, la agencia también indicó que el lanzamiento de "Layover" de V será el próximo 8 de septiembre, sin embargo, la preventa comenzó este 8 de agosto. Es por esa razón que en redes sociales como Twitter, TikTok e Instagram el nombre del integrante de Bangtan se encuentra en los primeros lugares, pues muchos fans están comentando sobre sus expectativas acerca de este trabajo del cantante.

V presenta su imagen para "Layover" Foto: BIGHIT

Taehyung se disculpa con ARMY con esta carta

Tras el anuncio de su debut como solista, Tae, como le dicen de cariño sus fans, escribió una carta, en donde expresó su agradecimiento hacia el ARMY y también les pidió disculpas por ser el último integrante de BTS en presentar su trabajo como solista. "Llevo mucho tiempo preparándolo, pero se ha retrasado porque soy un poco lento en el trabajo y soy lento en todo. Pero ha pasado un tiempo, he podido pensar mucho y prepararlo mejor e incluso con el álbum fuera, lo más importante para mí es que han sido 10 años de ARMY y BTS", escribió el artista en forma de excusa.

Resaltó que ha pasado una década desde que debutó en la industria, y aunque él se siente igual, sus pensamientos han cambiado y se está convirtiendo en un adulto. Como siempre, agradeció a sus fans y pidió que apoyen este disco que hizo con mucho cariño y en el que muestra una faceta nueva. "Creo que eso demuestra lo fuerte que me he hecho. Gracias por cuidarme, apoyarme y darme valor, por llorar, enfadarte y ser feliz junto a mí durante 10 años. Te quiero & I Purple You".

