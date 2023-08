MasterChef Celebrity 2023: Cositas es la expulsada de este domingo 6 de agosto

Eduardo Capetillo, Caositas y Manu Nna fueron los desafortunados cocineros que se tuvieron que presentar a un reto de eliminación. Fue la creadora de manualidades quien tenía todo que perder, pues venía de un duro regaño porque su plato de salvación no fue lo que esperaban los chefs. El reto: una pasta quebrada en tarta, y que no fuera dulce.

El momento de la eliminación

Manu Nna fue el primero que entró a la zona de jueces con una rebanada de su pasta quebrada, acompañado de un poco de salsa. Poncho Cadena fue el primero que hizo un comentario. Aseguró que el sabor era muy picante en la salsa, pero le gustó el de la tarta, y lo felicitó muy a su manera.

Le siguió Eduardo Capetillo. Para empezar, su tarta no tenía presentación, solamente era una rebanada sin más elementos porque se quedó sin tiempo para un montaje adecuado. El chef Herrera fue quien dijo que la salsa está buena y no había desbalances grotestos, y todo estaba bien integrado. "Estoy sorprendido", fueron sus palabras.

Manu Nna estuvo cerca de irse. Crédito: Masterchefmx

Sin embargo, la chef Zahie no fue tan cariñosa. Aseguró que Eduardo no sabe escuchar. Lo vio con bastante misterio, y dijo que la masa quedó buena, pero muchas veces le puso encima muchas cosas. Le dijo que cocinar no se trata de poner cosas a lo tonto. "Espero que se te borre la sonrisa de la boca", dijo.

Por último llegó cositas. La chef Zahie fue la primera en llegar a la zona. Le indicó que era mucha comida para un solo plato, su primer error. El siguiente error fue romper una de esas reglas no escritas, por ejemplo, utilizar el queso en una preparación de mariscos. En su caso, el queso bola y el atún.