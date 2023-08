Con lujosas vacaciones, Daniela de Kabah celebra su cumpleaños en Italia junto a su novio Alex de Magneto

Las parejas famosas que ha dejado el 90s Pop Tour se han fortalecido con el paso del tiempo. Una de estas es la conformada por Daniela Magún, integrante del grupo Kabah que no ha dudado en apoyar a Apio Quijano tras salir de La Casa de los Famosos. Ella está en pareja con Alex, conocido por llevar más de tres décadas como integrante de Magneto.

Ambos han alcanzado la fama desde hace muchos años y ahora, como una pareja sólida, se disfrutan uno al otro viajando y mostrando su amor en redes sociales, tal como Daniela lo hace mostrándose en bikinis que la hacen ver muy guapa.

Y fue precisamente un viaje lo que recientemente mostró Alex al mundo, donde compartió las vacaciones que él y Daniela están disfrutando en Italia para celebrar el cumpleaños 46 de ella. Con semblantes llenos de ilusión y la esperanza de vivir más momentos de este tipo, Daniela y Alex gozaron cada ciudad y emblema cultural romano.

Daniela es la musa de Alex en cada imagen. Foto: IG @hugodelabarreda

Alex felicita a Daniela por su cumpleaños

En la vida real, el nombre verdadero de Alex es Hugo de la Barreda. Así es como se le encuentra en redes sociales, mismas donde compartió imágenes del viaje que ambos están realizando en Italia. Ahí fue donde él aprovechó para celebrar y felicitar públicamente a su pareja.

"Hoy te celebro con mucha alegría, con mucho gusto, con mucho amor", comenzó el mensaje.

La cultura en cada calle de Italia los ha unido más. Foto: IG @hugodelabarreda

Luego, Alex enfatizó lo afortunado que es de tenerle en su vida y por todo lo que ella le brinda.

"Soy afortunado de poder compartir la vida a tu lado. Somos afortunados todos los que estamos cerca de ti, sin duda , haces que nuestras vidas brillen más y sean mejores. Gracias por todo y por tanto. TADEFDMSYCTMFDMK. HAPPY BIRTHDAY TO YOU Mititaaaa @danielamagun", precisó.

Las playas del Mediterráneo los enamoraron. Foto: IG @hugodelabarreda

Gozan de La Torre de Pisa y más

Italia ha sido testigo del amor que Alex y Daniela se tienen. Comúnmente, cada uno tiene muchos compromisos de trabajo por cumplir con sus respectivas agrupaciones, pero cuando hay tiempo libre no dudan en verse y estar juntos. Cuando esto no es suficiente, los viajes son la opción ideal y no dudan en mirar lejos.

Por esta razón es que escogieron Europa y sus mejores ciudades al este del continente para pasar sus vacaciones de verano. En esta ocasión, entre todo lo que visitaron se destacó la mítica Torre de Pisa, ubicada en la plaza del Duomo en la ciudad del mismo nombre, todo enclavado en la región italiana de la Toscana.

La Torre inclinada o Torre de Pisa tras de Daniela. Foto: IG @hugodelabarreda

