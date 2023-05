Natalia Téllez y Daniela Magun tienen fuerte discusión por polémico tema, Galilea Montijo también estuvo involucrada

Sin duda alguna, el programa “Netas Divinas” el cual es conducido por Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Rojas, Daniela Magun y Galilea Montijo se ha posicionado como uno de los favoritos de la audiencia de nuestro país, pues en dicha emisión se tocan temas que a todas las mujeres les suceden pero que pocas veces se atreven a hablarlo.

Tal como sucedió en una de las emisiones recientes en donde abordaron el tema de “Todo al mismo tiempo” centrado en la maternidad, mismo en el cual las conductoras de Netas Divinas tienen amplia experiencia, sin embargo, Daniela Magun, Natalia Téllez y hasta Galilea Montijo no coincidieron con algunos puntos de vista y eso provocó una fuerte discusión entre las presentadoras.

¿Qué sucedió?

Tal y como lo mencionamos anteriormente, el tema se centró en “Todo al mismo tiempo” basado en la maternidad y es que, hace algunos años las mujeres tenían como responsabilidad hacer todo posible, cumplir con sus sueños laborales, pero también no descuidar su responsabilidad como madres, ser buenas hijas, hermanas, amigas, esposas, tomar clases de sus actividades favoritas, seguirse preparando, en fin, cumplir con todo sin descuidar nada.

Debido a lo anterior, resultó un tema que debatieron las conductoras de Netas Divinas, pues mientras que Natalia Téllez y Consuelo Duval coincidieron en que no se puede cumplir con todo al mismo tiempo sin descuidar a sus hijos o el aspecto laboral, Daniela Magun y Galilea Montijo creen lo contrario.

Foto: IG netadivinastv

Y es que de acuerdo con Téllez cada vez es más frecuente encontrar a mujeres que saben que no cumplir con las expectativas de alguien no es estar mal o no ser una buena madre o una buena profesionista, simplemente que saben priorizar sus preferencias.

“Yo Natalia Téllez escojo tiempo de calidad con mi hija o escojo más y más proyectos que me dan una calidad laboral”, dijo Téllez

Mientras que Daniela Magun está firme en la creencia que sí se puede con todo, pues ella lo ha logrado así, lo mismo coincidió Galilea Montijo quien es una de las conductoras con más proyectos en la Televisión mexicana.

Ante esto, Galilea Montijo cuestionó a Consuelo Duval pues la también comediante fue madre soltera y sacó adelante a dos hijos quienes actualmente también se dedican a la actuación.

Sin embargo, Consuelo Duval coincidió con Natalia Téllez pues aseguró que ella no tuvo privilegios en el sentido que cuando aceptaba un trabajo no ponía condiciones para poder llevar de viaje a sus hijos con ella incluyendo a niñeras o a alguien le cuidara a sus pequeños.

Fue entonces que Duval aseguró que muchas ocasiones tuvo que sacrificar tiempo con sus hijos para darles una buena calidad de vida, sin embargo, es algo que actualmente sigue sin poder perdonarse.

Finalmente la discusión entre las conductoras terminó con un fuerte apretón de manos respetando cada una su punto de vista y viviendo la maternidad de diferentes maneras.