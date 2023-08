Vidente predice el fin de Yolanda Andrade en televisión, asegura que empeorará su salud

Aunque Yolanda Andrade ha declarado que ahora está mucho mejor de salud, hace algunos meses sorprendió a la audiencia tras filtrarse información en la que puntualizaban que estaba empeorando y que para seguir bien tenía que someterse a dolorosos tratamientos con la ayuda de sus seres queridos.

Ahora en redes sociales trasciende la predicción del vidente Farath Coronel quien asegura que la famosa conductora de televisión realizará una prolongada pausa en su carrera, pero eso no es todo, el experto menciona que su salud y emociones empezarán a decaer, es la razón por la que le dirá adiós a la televisión.

La culparon por el supuesto divorcio de su compañera. Captura de pantalla IG/yolandaamor

Otra de las cosas que mencionó Coronel es que sí quiere salir adelante deberá enfocarse en ella y olvidarse de sus problemas del pasado en donde abundan fallidas relaciones amorosas, ya cuando sane su corazón saldrá adelante y retomará todos los proyectos, pues nunca ha querido olvidarse de sus seguidores.

La despedida de Yolanda Andrade de la televisión

El público que dese hace 22 años ve el programa “Montse & Joe" se preocupó tras no ver a la sinaloense en el foro, Yolanda Andrade y Monserrat Oliver ofrecieron la información correspondiente a la audiencia para no alarmarlos con falsas especulaciones, aunque lo que dijeron no fue del todo satisfactorio para ellas ni para la gente.

La estrella ha preocupado a sus fanáticos por su enfermedad. Captura de pantalla IG/yolandaamor

La actriz de 51 años mencionó que se ha recuperado satisfactoriamente de sus afectaciones, pero en ocasiones no se siente bien, por lo que entonces decidió estar lejos por un rato, aunque en redes sociales se aprecia que ya regresó y que está muy contenta con su aparición en la pantalla chica.

¿Qué es lo que tiene Yolanda Andrade?

La conductora fue diagnosticada con aneurisma, una enfermedad que produce una dilatación anormal de las paredes de una arteria o vena. Derivado de esto ha tenido algunos sangrados en el estómago y una afectación en el ojo de modo que tuvo que utilizar un parche para cuidar esa parte del cuerpo

La conductora de televisión es muy querida. Captura de pantalla IG/yolandaamor

“Todo empezó con el estómago. Un sangrado tremendo. Al mismo tiempo era una situación en la cabeza, trae una situación en el ojo, era un cuadro que, parecía, no tiene que ver, pero sí tienen que ver. Cuando llegamos al hospital se le hicieron todos los estudios correspondientes, y se descartaron las enfermedades importantes”, son las palabras de su hermana Marilé Andrade quien está al pendiente de su cuidado.

