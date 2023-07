¿Por Yolanda Andrade? Revelan que Montserrat Oliver estaría por divorciarse de Yaya Kosikova

A pesar de que una de las relaciones más estables del medio es la conformada por Montserrat Oliver y Yaya Kosikova, comenzaron a circular algunos rumores que afirman que su matrimonio podría estar en la cuerda floja, ya que estarían enfrentando una crisis debido a la cercanía que la presentadora tiende con Yolanda Andrade, quien además de ser su compañera en el programa de Unicable llamado "Montse & Joe" es su expareja.

De hecho, en repetidas ocasiones ambas conductoras han hablado acerca de lo intenso que fue su romance y lo mucho que se quisieron sentimentalmente hablando, algo que les permitió conservar una bonita amistad incluso después de que cada una hiciera su vida lejos de la otra.

Fue en el canal de YouTube titulado "Inés Moreno TV" que la periodista en compañía de su colega, Emilio Morales, hablaron de la posibilidad de que el vínculo nupcial entre Yaya Kosikova y Montserrat Oliver estuviera a punto de terminarse, aparentemente por todo el tiempo que Montserrat está invirtiendo a lado de Yolanda Andrade, quien desde hace algunos meses está enfrentando varios problemas de salud.

En solidaridad con su amistad, Oliver ha estado muy al pendiente del estado de Yolanda Andrade, algo que, según los periodistas de espectáculos, le habría traído problemas con su esposa, quien se presume que nunca ha visto con buenos ojos la amistad de su amada con su expareja, algo que pudo haber desatado una grave escena de celos.

“Ya no viven juntas, Yaya ya le dijo a Montserrat: ‘ya no puedo, resuelve tu tema de salud con Yolanda, pero no me está gustando esta forma’ (...) Están analizando lo del divorcio, no es el momento; sin embargo, ya se tocó el tema, pero lo que sí es cierto es que ya no están juntas”, mencionó Emilio Morales.