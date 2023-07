Después de su ruptura con Lucero, Michel Kuri reaparece con querida actriz mexicana

El mundo de la farándula no ha dejado de hablar sobre el truene de Lucero y Michel Kuri, quienes luego de 10 años como pareja decidieron ponerle fin a su romance, una decisión de "común acuerdo", según revelaron en un comunicado hace unos días. Como era de esperarse la noticia causó revuelo entre los fans de "la novia de América" y del empresario, además que despertó todo tipo de sospechas de su truene y algunas de ellas incluyen a viejos amores.

Aunque la expareja no compartió demasiados detalles de su separación, en algunos programas de espectáculos se han especulado sobre las razones que los llevaron al truene y según Chisme No Like fue la relación laboral de Lucero con su exesposo, Emanuel Mijares, la que llevó a un distanciamiento de varios meses. En sus palabras, precisaron que "hubo un recalentado" entre los cantantes, aunque esta solo es una teoría de los conductores y tras estas declaraciones que causaron revuelo entre los fans, este fin de semana Michel Kuri reapareció con una querida actriz mexicana.

En redes presumían sus viajes. (Foto: IG @michel_kuri_s)

Michel Kuri aparece en Instagram acompañado de querida actriz

Fue la tarde de este sábado que el empresario de ascendencia libanesa tuvo su esperado regreso en redes sociales, pero no lo hizo con las fotos con las que tiene acostumbrados a sus fans, sino que lo hizo por la cuenta oficial de la reconocida actriz mexicana de 51 años. Se trata de Yolanda Andrade, quien en una historia de Instagram se dejó ver muy sonriente junto al ex de "la novia de América".

La postal destaca por la gran cercanía que guardan Michel Kuri y Yolanda Andrade, y aunque no se tienen muchos detalles de su encuentro, ya que la foto no revela más que un espacio cerrado y los rostros sonrientes de ambos, la publicación causó sensación entre los espectadores. Y es que además de presumir la amistad que los une, la actriz cada vez se mantiene más activa en redes tras sus complicaciones de salud.

Yolanda Andrade ha preocupado a sus fans los últimos meses por su delicado estado de salud. (Foto: IG @yolandaamor)

Hace unas horas el empresario también presumió una carnita asada. (Foto: IG @michel_kuri_s)

¿Por qué terminaron Lucero y Michel Kuri?

Fue el pasado 13 de julio cuando la cantante y el empresario usaron sus cuentas de Instagram para dar a conocer su separación y que tomará caminos por separado, esto a pesar de que desde el 2012 protagonizaron uno de los romances más estables y mediáticos en el mundo de la farándula. Además del amor que presumían, en redes sociales siempre se mostraban amorosos con comentarios de apoyo a sus proyectos por separado y fotos de sus viajes juntos.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles de su ruptura, pues en el comunicado conjunto que publicaron detallaron que le pusieron "pausa" a su relación amorosa porque sus tiempos no los están favoreciendo, una versión contraria a los rumores que han surgido en los últimos días.