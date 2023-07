Montserrat Oliver habla sobre su supuesto divorcio y Yolanda Andrade asegura que "asumiría su culpa"

Luego que desde el pasado mes de abril Yolanda Andrade ha presentado serios problemas de salud, su exnovia y amiga Montserrat Oliver ha estado muy al pendiente de la salud de la sinaloense, tanto ha sido su cercanía que rumores aseguran que la modelo podría estar separada de su actual esposa Yaya Kosikova.

Ante estos rumores, Yolanda Andrade y Monserrat Oliver hablaron al respecto durante una transmisión en vivo que hicieron desde las redes sociales de la sinaloense, dicho video lo hicieron desde el foro donde se graba el programa Mojoe.

¿Montserrat se divorcia y Yolanda asume su culpa?

Al inicio de la transmisión se puede escuchar como alguien de la producción le pide a Montserrat que cuente “la chisma” a lo que la conductora muy tranquila dijo que “lo inventaron”, esto refiriéndose a los rumores de su divorcio de Yaya Kosikova.

Antes de tocar el tema de su presunta separación, Montse preguntó a Yolanda sobre su estado de salud, a lo que la conductora aseguró estar muy bien y dijo estar agradecida con la gente que le manda oraciones: “Muy bien, estoy muy agradecida por sus bendiciones y por su amor y por todo lo que me mandan…”.

Luego de esto, Montserrat tocó el tema de su presunto divorcio y cuestionó directamente a Yolanda pues, hace algunos días los periodistas Inés Moreno y Emilio Morales aseguraron que la tercera en discordia sería Andrade.

“¿cómo ves el chisme que dicen que me estoy divorciando por cuidarte? (risas)la gente, ya no sabe ni qué inventar…”, dijo Montserrat Oliver

Ante esto, Yolanda Andrade asombrada pero al mismo tiempo con una sonrisa pícara no se explicaba lo que su amiga y exnovia le acababa de decir sobre su presunta separación.

“¿Por qué?, ¿por cuidarme a mi?, bueno, quiero aclarar, que no soy la culpable del divorcio de Montserrat...y si fuese mi culpa, la asumiría, la asumo…”, dijo Yolanda Andrade

Y es que, en medio de la plática, Montserrat Oliver interrumpió brevemente a Yolanda Andrade y aseguró que si algún día se llega a divorciar de Yaya Kosikova, la culpable no sería Yolanda Andrade.

Luego de esto, el tema ya no se tocó pues Yolanda dejó claro que ella no tiene nada que ver con los problemas personales de Montserrat Oliver, mientras que la modelo aclaró que no se está divorciando, sin embargo, no reveló si es que estén pasando por un mal momento en su relación.