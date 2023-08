Juan Gabriel: estos famosos aseguran que el cantante aún sigue vivo

Un día como hoy, pero del 2016 el gremio artístico se vistió de luto, luego que trascendió y se confirmó la muerte de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido solamente como Juan Gabriel a la edad de 66 años en California, luego de haber sufrido un paro cardíaco.

La noticia tomó por sorpresa a todos sus seguidores, familiares, amigos, y gente que quería al también llamado “Divo de Juárez”, sin embargo, pocos días pasaron para que comenzaran las sospechas de que el compositor mexicano habría fingido su muerte y que está escondido en algún lugar del mundo, a 7 años de su fallecimiento, esta teoría está más fuerte que nunca pues son varios las famosos que creen que Juan Gabriel sigue vivo.

¿Está vivo, Juan Gabriel?

Foto: Robert Hacman

Aunque no se han revelado pruebas de que Juan Gabriel siga vivo, son muchos los famosos que apoyan la teoría y las declaraciones de Joaquín Muñoz, quien fuera representante y gran amigo del Divo de Juárez, pues éste asegura que el compositor mexicano no murió y que se encuentra escondido, además de ser él el único contacto con el mundo que tiene el Divo.

A la teoría Joaquín Muñoz se suman muchos otros famosos que aseguran no esta tan descabellada esa idea ya que hay muchas anomalías en la muerte del cantante y todo lo que ocurrió después.

Famosos tienen la esperanza que el Divo siga vivo.

Foto: IG @soyjuagabriel_

Uno de los famosos que aseguraron que Juan Gabriel seguía con vida era Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín” quien murió en 2021, sin embargo, hasta ese momento el payaso más famoso de México sostuvo que el creía que “El divo de Juárez” seguía vivo pues incluso lo comparó con Michael Jackson.

La periodista de espectáculos ha dicho en varias ocasiones estar de acuerdo con lo que Joaquín Muñoz dice sobre que el Divo de Juárez sigue con vida, es por eso que la experta en el tema comenzó una investigación formal, la cual quedará plasmada en la serie-documental “Divo o muerto” en donde expone algunas citaciones que dirigen a la posibilidad de que el compositor mexicano aún siga con vida

“Cuando hablamos de Juan Gabriel, me preguntan: ‘¿sigues creyendo que está vivo?’, yo digo sí y todos se ríen, bueno yo quise ir más allá, yo no quise quedarme en ‘mira qué risa’, no, yo investigué y bueno hay muchas conclusiones ahí, o no en la serie”, dijo Martha Figueroa