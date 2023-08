¿Se quería cambiar el rostro? amigo de Juan Gabriel asegura que quería huir y alejarse de todo

Este próximo 25 de agosto se estrena "Divo o muerto" una nueva serie-documental bajo la producción de Martha Figueroa, en donde a través de una investigación periodística se expondrán múltiples pistas que podrían exponer que Juan Gabriel aún está con vida, tal y como la periodista lo ha pensado, así como muchas personas.

En esta nueva producción, uno de los amigos y colaboradores más cercanos a Juan Gabriel reveló uno de los anhelos más grandes de “El Divo de Juárez”, que era desaparecer a otro país alejado de la gente pero con un nuevo rostro para que nadie lo pudiera reconocer, tal y como lo intentó hace algunos años un poderoso capo del narcotráfico de nuestro país.

¿Se cambió el rostro Juan Gabriel?

Foto: IG @soyjuangabriel_

Fue hace unos días, durante la presentación a la prensa de esta nueva producción a cargo de Martha Figueroa, en donde además de la periodista estuvieron presentes otros involucrados en “Divo o muerto”, nombre de la serie que consta de 6 capítulos.

Entre los famosos que participarán en dicha serie se encuentran Carlos Cuevas quién fue un gran amigo de “El Divo de Juárez” y quien apoya la teoría de Martha Figueroa pues él también cree que está vivo.

Además de Cuevas, también estuvo presente Pepe Zavala quien es uno de los músicos más reconocidos de nuestro país y quien estaba a cargo del ensamble musical de Juan Gabriel con quien además tenía una gran relación, en entrevista para Hoy, Zavala aseguró que “El Divo” le externó en varias ocasiones su deseo por cambiar su rostro para irse de México y tener una vida nueva.

Debido a lo anterior es que Pepe Zavala está más que convencido que el compositor mexicano aún se encuentra con vida, tal vez con otro rostro y en otro país, pero él cree que aún está entre nosotros.

“Divo o muerto” es el nombre de la “docu-serie” en donde se entrevistaron a varias personalidades que fueron cercanos a Juan Gabriel, desde amigos, familiares hasta colegas y colaboradores del Divo de Juárez.

Dicho proyecto promete crear mucha polémica pues podrían exponerse pruebas que prometen la posibilidad de que el compositor mexicano pudiera estar con vida, tal y como lo han asegurado Joaquín Muñoz y la misma Martha Figueroa.

Martha Figueroa es la productora de "Divo o muerto"

Foto: IG @figuerolas

“Cuando hablamos de Juan Gabriel, me preguntan: ‘¿sigues creyendo que está vivo?’, yo digo sí y todos se ríen, bueno yo quise ir más allá, yo no quise quedarme en ‘mira qué risa’, no, yo investigué y bueno hay muchas conclusiones ahí, o no en la serie”, dijo Martha Figueroa