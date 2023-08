Juan Gabriel es considerado como uno de los más grandes intérpretes de los géneros mexicanos, y uno de los cantantes latinoamericanos, e incluso internacionales más poderosos de todos los tiempos, de acuerdo con diversos medios de comunicación especializados en la música del mundo.

Siete años después de su muerte, todavía hay personas en todo el globo conociendo sus composiciones. Sobre todo en YouTube, y otras plataformas de videos, donde maestros de canto hacen ejercicios de análisis; es decir, ponen canciones famosas o recomendadas por su comunidad, y luego explican los detalles técnicos de su interpretación vocal.

Ningún youtuber ha pasado esta prueba sin llorar. Crédito: YouTube

YouTubers de todo el mundo reaccionan a Juan Gabriel y lloran

Muchos de los más grandes maestros de música o de canto que se han atrevido a entrar al mundo de Juan Gabriel por primera vez en su vida, no soportaron tanta carga de sentimientos, de expresiones, de teatralidad y desde luego, sus letras e interpretaciones jamás igualadas, hasta el momento, por otro cantante mexicano.

A medio video todos acabaron llorando. Falta con escuchar uno o dos minutos de "Amor eterno" interpretada desde Bellas Artes para que te des cuenta de que hay cosas que pueden fracturar al corazón sin necesidad de tocarlo, sin que tengan que jugar con él. A varios años de su muerte, lo siguen aplaudiendo.

"Me ha roto por dentro, no pensé que me fuera a causar tanta tristeza y tan profundo. Es preciosa la canción y cómo la canta. La escucharé por otros intérpretes, pero hacerlo en él, ha sido emocionante. Ha sido super emocionante. No me imaginaba que me tocaría tantísimo", dijo la vocal coach Ceci Dover en un video que tiene 6.4 millones de visitas.

Incluso la youtuber identificada como "The Vocalyst", quien no entiende nada de español y vio el tema con subtítulos, lloró conforme iban pasando los minutos. Estas fueron sus palabras: "Es tan genuino en su interpretación. Me encanta porque suceden tantas cosas en su voz. Tantos colores hermoso. Estoy asombrada de cómo eligió sus momentos, lo que hace con cada uno de ellos, es hermoso".

A los halagos también se sumó Lucila Perli, maestra de canto. "Qué emocionante debió ser para ese público, estar ahí, verlo en vivo. Qué emoción que debe haber sentido (...) Es muy fuerte. Es una obra de arte. No lo puedo creer, hace mucho que no lloraba tanto", dijo en su video que tiene más de medio millón de reproducciones.

Hay decenas de videos reaccionando a Juan Gabriel, y en la mayoría coinciden en que se trata de un gran maestro. Crédito: YouTube

Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes

Juan Gabriel hizo historia con un tremendo disco en vivo desde el Palacio de Bellas Artes; se convirtió entonces en el primer y único cantante de música popular mexicana en presentarse sobre sus tarimas. Es también uno de los más aplaudidos por las audiencias debido a las versiones que hizo, las interpretaciones que ofreció y las canciones que eligió.

Lo más reconocido fue su atrevimiento de tocar junto a la orquesta Sinfónica Nacional de Enrique Patrón de Rueda. Fue la propia Conaculta donde se apoyó este concierto pese a las críticas que hasta el momento había recibido, y hasta peticiones de que lo cancelaran. JuanGa ya era un increíble intérprete para entonces, por lo que no se entendió el hate.

El disco presenta sus más grandes éxitos, y estuvieron dirigidos en su mayoría por el propio Divo de Juárez, así como el compositor y director Eduardo Magallanes. "Yo no nací para amar"; "Amor del alma"; "Ya lo sé que tú te vas"; "Se me olvidó otra vez", "No vale la pena", "Amor Terno"; "Te lo pido por favor"; "Inocente Pobre amigo", fueron algunas de las canciones que interpretó.

"Amor eterno", una interpretación con mariachi y sinfónica, se ha llegado considerar como la más grande versión de todos los tiempos, no solo de esta canción, sino de toda la música latinoamericana. Este momento ha sido inmortalizado hasta en la serie del Divo de Juárez por lo importante que fue para la cultura nacional.