"Divo o muerto", la nueva serie que produjo una conductora de Hoy en la que podría demostrar si Juan Gabriel vive o no

El próximo 28 de agosto se conmemora el séptimo aniversario luctuoso de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido solamente como Juan Gabriel, quien perdió la vida inesperadamente en Santa Mónica California, desde entonces hay muchas teorías sobre su muerte, pues hay algunos que creen que “El Divo de Juárez” sigue con vida.

Una de esas personas que cree en esta teoría es la periodista y conductora del Programa Hoy Martha Figueroa, quien no se quedó con solo una simple hipótesis de saber si Juan Gabriel está vivo o no, por lo que comenzó una investigación con la cual produjo “Divo o muerto” una nueva serie en donde expondrá muchas pruebas respecto a este mito.

¿El Divo de Juárez está vivo?

Foto: IG @soyjuangabriel_ // ??: Robert Hacman

“Divo o muerto” es el nombre de la “docu-serie” en donde se entrevistaron a varias personalidades que fueron cercanos a Juan Gabriel, desde amigos, familiares hasta colegas y colaboradores del Divo de Juárez.

Dicho proyecto promete crear mucha polémica pues podrían exponerse pruebas que dejarían abierta la posibilidad de que el compositor mexicano pudiera estar con vida, tal y como lo han asegurado Joaquín Muñoz y la misma Martha Figueroa.

“Cuando hablamos de Juan Gabriel, me preguntan: ‘¿sigues creyendo que está vivo?’, yo digo sí y todos se ríen, bueno yo quise ir más allá, yo no quise quedarme en ‘mira qué risa’, no, yo investigué y bueno hay muchas conclusiones ahí, o no en la serie”, dijo Martha Figueroa