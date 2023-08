“¡Vencimos al cáncer!”, Eduin Caz revela que tuvo esta enfermedad y es la razón por la que abandona a Grupo Firme

La noche del sábado 26 de agosto el Grupo Firme se presentó en la Feria Nacional Potosina donde impusieron un récord de asistencia debido a que lograron reunir a más de 300 mil personas, sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención de su presentación es que en pleno concierto Eduin Caz reveló que tuvo cáncer, no obstante, aseguró que ya superó esta enfermedad y hasta mostró las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatirla.

Como se mencionó antes, fue en plena presentación de Grupo Firme cuando Eduin Caz tomó el micrófono y junto a su hermano, Jhonny Caz, reveló que desarrolló cáncer por una hernia hiatal mal cuidada, sin embargo, mencionó que, en cuanto recibió el diagnóstico buscó a los mejores doctores para que lo operaran y hasta mostró las cicatrices de su cirugía, además, pidió comprensión a su público y señaló que esta es la verdadera razón detrás de su retiro de la música.

¿Por qué le dio cáncer a Eduin Caz?

“Nunca lo quise decir, pero miren estas cicatrices que están aquí, cinco cicatrices y dicen ‘se hizo la manga gástrica y la ver**’ ok, creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía, chéquenlo en el internet, es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver** quiero que lo entiendan, yo soy una persona normal como ustedes, yo canto pero también siento, fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió ver** entonces eso se hace esófago de Barret y se hace cáncer y así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije ‘me cargó la ver**’ igualito, pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos” señaló Eduin Caz.

Para finalizar su mensaje, el cantante de éxitos como “En tu perra vida” y “Ya Supérame” señaló que recientemente se hizo unos nuevos estudios y detalló que se encuentra en perfectas condiciones, además, mencionó que no reveló su enfermedad antes para no ser visto con lástima y su hermano Johnny compartió su alegría y no dudó en gritar de felicidad por haber logrado vender a esta enfermedad.

Eduin Caz anunció su retiro de los escenarios a finales de julio. Foto: IG: eduincaz

“Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡Ay, pobrecito!’ y no, no, no, pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver** entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos”, sentenció Eduin Caz, mientras su hermano Jhonny gritó “¡Vencimos al cáncer!”.

Es importante señalar que Eduin Caz anunció su retiro de los escenarios el pasado 30 de julio a través de una publicación en la que detalló que se despedirá de Grupo Firme después de cumplir los compromisos de la gira “Hay que conectarla” y detalló que “solo quiere recuperar su vida” pues, aunque la fama lo ayudó a cumplir muchas de sus metas también le quitó muchas otras cosas y tras sus recientes declaraciones se ha deducido que también pretende ocupar el tiempo para priorizar su salud.

