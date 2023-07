VIDEO: Eduin Caz cumple 30 años y se despide de su público: "me voy a recuperar mi vida"

Eduin Caz está de fiesta y no solo por la serie de conciertos que ofrece con Grupo Firme en varios países de Centroamérica, pues además este 30 de julio cumple 30 años de vida y lo celebró arriba del escenario acompañado de todos sus amigos y colaboradores de la famosa agrupación de la que él es el líder y vocalista.

Aunque se aprecia muy contento en la serie de videos y las fotografías que subieron a las cuentas de la banda y el perfil personal en Instagram de Eduin Caz en donde se ve como lo llenan de agua, hielos y hasta cerveza, el cantante celebró tres décadas de vida lejos de los hijos que tuvo con Daisy Anahy; Gerardo, Geraldine y Christian, ya que está cumpliendo sus obligaciones en Centroamérica, aunque advirtió que es el fin de una etapa

Hay que recordar que, en los últimos meses el intérprete de temas como “Ya supérame” y “El amor no fue pa’ mi” tuvo una serie de problemas, primero fue el anuncio de su divorcio, además de algunos ataques por parte del público contra Grupo Firme, o daños al equipo de audio por un mal clima.

“Qué maravilla llegar a los 30 años con un público espectacular y en otro país Costa Rica Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira yo siempre tuve una meta la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, es con lo que empezó su emotivo mensaje y que dio a conocer que no estaba del todo bien.

Después escribió que a lo largo de su tiempo de fama a perdido varias cosas que no volverán, esto presuntamente como referencia a su familia o matrimonio fallido con Daisy Anahy, madre de sus hijos y con quien se casó mucho antes de que se convirtiera en una gran estrella del regional mexicano, seguido escribió que lo que ahora necesita es poner en una balanza todo y sentirse bien con él.

“No es el fin de Grupo Firme no me voy a hacer solista solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida. GRACIAS FAMILIA”, fue como finalizó el escrito con el que alarmó a su comunidad de fanáticos en redes sociales.