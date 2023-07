Eduin Caz y su ex Daisy Anahy muy juntitos por esta poderosa razón con la que reafirman su amor

Desde que Eduin Caz y Daisy Anahy anunciaron su separación, miles de personas que seguían de cerca su relación expresaron que era momento de dejar de creer en el amor, pero a pesar de varias especulaciones sobre los presuntos motivos que los llevaron a abandonar su matrimonio, después de varios meses de dar a conocer la triste noticia los famosos dan muestra de que siguen juntos y tienen buena comunicación.

Entre los últimos videos que se han filtrado se aprecia como Eduin Caz y Daisy Anahy se reunieron una vez más por el cumpleaños número 8 de su hijo mayor Gerardito, los famosos están junto al pequeño quien celebró con una fiesta temática de “Harry Potter” y con un gran pastel del personaje.

Además de que notaron la gran sonrisa del pequeño por tener a la familia unida, también se ve como el vocalista de Grupo Firme abraza a su exesposa y le dice algo en el oído. Después de que se dieron a conocer las imágenes rápidamente los usuarios de Internet pidieron que retomaran su relación, también externaron que Daisy Anahy luce mejor que nunca, pues se sabe que acaba de tener a su tercer hijo.

También acompañaron al niño en su fin de curso. IG/eduincaz

¿Eduin Caz y Daisy regresaron?

Hay que recordar que fue Eduin Caz quien dio a conocer públicamente que ya no estaba con la chica que sostuvo un matrimonio de 8 años, pero que él seguía haciendo su lucha para retomar todo el amor que alguna vez se juraron, después también declaró en varias entrevistas que ya no viven juntos y que veía más lejos la posibilidad de regresar.

No faltaron los rumores sobre infidelidades por parte del grupero que presuntamente Daisy ya no quiso soportar y fue ella la que le pidió a la estrella del regional mexicano dejar de lado su matrimonio y mejor separarse, aunque se filtraron varios momentos importantes en los que se les veía juntos, actos que confundían a la gente, quien no sabía si era verdad o solo producto de publicidad.

Ahora se sabe que todo fue verdad y para muestra Eduin Caz quien decidió borrarse el tatuaje que tenía en el cuello que decía “ANAHY”, nombre de quien hasta hace unos meses se presumía era el amor de su vida. Otra de las cosas que se dijo sobre su intimidad es que el cantante estaba tan afectado que había recurrido a las fiestas y el alcohol para curar sus heridas.